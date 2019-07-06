Фильм Акопова «Бык» стал призером фестиваля в Карловых Варах

Художественный фильм «Бык» российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию в конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах в Чехии. Кроме фильма «Бык» в конкурсную программу этой секции были включены еще 11 кинолент. «Борис Акопов — очень талантливый и перспективный молодой человек»,— заявил ТАСС генеральный директор продюсерского центра «ВГИК-Дебют», продюсер фильма Федор Попов.

Большая премия предусматривает выплату создателям денежного вознаграждения в сумме $15 тыс. Она делится пополам между режиссером и продюсером ленты-победителя.

В центре получившей приз картины образ Антона Быкова по прозвищу Бык, бандита с кристально чистой душой. Кино, местами превращаясь в клиповый пробег по музыкальным хитам эпохи, явно родом из «Брата» Алексея Балабанова.

О фестивале и фильме — в публикации “Ъ” «Оттенки полосатого».