Оттенки полосатого

54-й Карловарский кинофестиваль выбрал для своей фирменной символики стиль «зебра» — черно-белые полосы. Содержательный смысл в нем обнаружил Андрей Плахов.

В турецком конкурсном фильме «Прекрасное безразличие» режиссера Кыванча Сезера главный герой, выкинутый из общества, чувствует отчуждение от всех окружающих, включая любимую жену, а самыми близкими существами оказываются для него далекие африканские зебры. Он полностью идентифицируется со своей работой, а когда теряет ее, впадает в острейший экзистенциальный кризис, и жизнь, в которой черные полосы чередуются с белыми, практически прекращается. Эта картина, снятая в гротескном трагикомедийном ключе, до абсурда заостряет социальные конфликты, типичные для карловарского конкурса.

Лучшим в нем на данный момент смотрится бельгийский фильм «Патрик» Тима Милантса. Это тоже абсурдистская трагикомедия, эффективность которой усиливается оттого, что действие помещено в парк-отель для нудистов и практически все персонажи разгуливают по экрану голыми, демонстрируя далекие от совершенства тела. Триггером в развитии сюжета становится пропажа молотка из набора инструментов Патрика, сына хозяина заведения. Бессловесный великовозрастный (уже под сорок) парень зарыл в землю свои таланты, не получил образования, не устроил личную жизнь и все лето напролет обслуживает причудливых клиентов отеля. Пропавший молоток превращается в идефикс и создает поле высоковольтного напряжения, которое в конце концов разрушит искусственную модель иерархического мира.

В более реалистическом ключе структура общества представлена режиссером Марко Скопом в картине «Да будет свет». Со светом в широком смысле слова не очень хорошо обстоит дело в словацкой деревне, куда приезжает на Рождество сорокалетний Милан, глава добропорядочной католической семьи, проводящий почти весь год на заработках в Германии и напитавшийся атмосферой толерантности. Вернувшись домой и любовно осмотрев заветный шкаф с коллекционным оружием, он обнаруживает свою семью на грани коллапса. Младшие дети восприняли маскулинный культ насилия как руководство к действию, а старший стал «солдатом» полувоенной молодежной группировки ксенофобов и гомофобов, которую крышует местная церковь.

Другая конкурсная программа в Карловых Варах носит название «К Востоку от Запада», и ее ключевые сюжеты не слишком разнятся с мотивами главного конкурса. Разве что политической ангажированности тут побольше. Лендита Зегирай из Косово в картине «Дом Аги» решила убить двух зайцев. С одной стороны, она показывает феминистский рай далеко в горах: в нем собралась группа разного возраста женщин, а единственный мужчина среди них — девятилетний Ага, сын одной из героинь. За приготовлением нехитрой еды они болтают о сексе, вышучивают друг дружку и с удовольствием покуривают коноплю — «траву забвения». Но потом выясняется, что все эти албанские женщины — жертвы военного конфликта и страшных зверств, которым подвергли их сербы: само слово «серб» звучит здесь как ругательство или проклятье. При довольно примитивной режиссуре принять такую концепцию, не подкрепленную ни интеллектуально, ни художественно, довольно трудно.

В этой же программе участвует «Бык» Бориса Акопова — единственный российский фильм, который удостоился чести быть приглашенным на Карловарский фестиваль. Позвали его еще до «Кинотавра», где «Бык» неожиданно для всех отхватил главную награду. Постфактум можно сказать, что жюри, судя по всему, поощрило режиссерский темперамент, которым Акопов бесспорно обладает — как и чутьем на правильные типажи. Энергично разыгранный сюжет из эпохи гангстерских 1990-х посвящен оплакиванию судьбы поколения, ставшего разменной монетой «капиталистической революции». В центре образ Антона Быкова по прозвищу Бык, бандита с кристально чистой душой. Кино, местами превращаясь в клиповый пробег по музыкальным хитам эпохи, явно родом из «Брата» Алексея Балабанова, но в нем нет ни сопереживания живого свидетеля, ни мудрости более поздней реконструкции. Тем не менее очень интересно узнать, как воспримут это зрелище карловарская публика и жюри.