Инвесторов взяли в долю

В первом полугодии российские эмитенты привлекли на рынке акционерного капитала $2,6 млрд — максимум с конца 2017 года. Ожидания смягчения монетарной политики ведущими мировыми финансовыми регуляторами, а также улучшение геополитического фона вокруг России подстегнули российских мажоритарных акционеров продать часть акций. При этом выхода новых эмитентов на рынке ждут, но не раньше следующего года.

Российские компании в первой половине 2019 года для привлечения финансирования стали активнее использовать рынок акционерного капитала, свидетельствуют оценки “Ъ”, основанные на предварительных данных Dealogic и Cbonds. За шесть месяцев было проведено десять размещений акций на общую сумму $2,6 млрд — это в пять раз выше привлечений за аналогичный период 2018 года. На долговом рынке компании привлекли $22,6 млрд, что сопоставимо с показателем прошлого года.

Такого успешного полугодия у российских компаний с точки зрения размещения акций не было полтора года. Во втором полугодии 2017 года было проведено 17 размещений на $5,2 млрд. Однако в апреле прошлого года Минфин США ввел санкции в отношении российских бизнесменов и их компаний, а в последующие месяцы активизировались американские законодатели, которые подготовили ряд законопроектов с новыми антироссийскими санкциями. В результате на долгие месяцы рынок акционерного капитала оказался фактически закрытым для российских компаний. По словам соруководителя управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Бориса Квасова, довольно большое количество эмитентов и их акционеров были заинтересованы в привлечении финансирования на рынке, но не могли это сделать раньше, в том числе из-за сложной международной конъюнктуры. «В прошлом году СИБУР, "РЕСО-Гарантия", "Самолет", "ЭкоНива" отложили свои IPO»,— отмечает начальник отдела акций Альфа-банка Константин Шапшаров.

Ситуация начала улучшаться в начале этого года. В январе Минфин США снял санкции с компаний Олега Дерипаски, а в марте был опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, согласно которому не было обнаружено доказательств сговора между президентом Дональдом Трампом и РФ с целью повлиять на выборы в 2016 году. Добавили оптимизма инвесторам изменившиеся планы ФРС по ставке — если в конце прошлого года ее представители не исключали три повышения в 2019 году, то к середине года ожидания сместились в сторону двух понижений. «В таких условиях отложенный спрос компаний и мажоритарных акционеров к сделкам на рынках капитала достиг своего апогея»,— отмечает Константин Шапшаров.

Примечательно, что большая часть размещений (7 из 10) была проведена действующими акционерами путем ускоренного размещения (ABB). «Это объясняется тем, что при высокой волатильности инвесторы отдают предпочтение ускоренным сделкам с понятными и ограниченными рисками и желательно в ликвидных акциях»,— отмечает Борис Квасов. По словам господина Шапшарова, для некоторых акционеров быстрее и проще провести размещение через ускоренную книгу продаж, уступив в цене 5–7% по отношению к вторичному рынку.

В ближайшие месяцы участники рынка ждут дальнейшего роста активности на российском рынке размещений акционерного капитала. «На фоне постепенного ускорения роста экономики, снижения процентных ставок, усиления притока внешних инвестиций должна вырасти активность эмитентов на первичном рынке акций. В то же время надо понимать, что в России остается не так много крупных качественных эмитентов, которые могли бы проводить IPO, интересные для широкого рынка»,— отмечает начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. По его словам, рынку были бы интересны IPO СИБУРа или РЖД. По мнению Бориса Квасова, во втором полугодии также будут преобладать вторичные размещения, нежели IPO. «Если текущий год будет успешным, то есть инвесторы смогут заработать на вторичных трансакциях и при этом не будет негативных геополитических новостей, аппетит инвесторов к IPO может значительно возрасти, и вероятность таких сделок в 2020 году существенно увеличится»,— резюмировал господин Квасов.

Виталий Гайдаев