На юге Калифорнии вновь произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Калифорнии в 200 км от Лос-Анджелеса, сообщает Геологическая служба США. Эти данные подтверждает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров.

Как сообщил департамент пожарной охраны округа Сан-Бернардино, где произошло землетрясение, пока известно об одном пострадавшем, есть разрушения. «Дома сместились, трещины в фундаменте, опорные стены разрушены»,— говорится в сообщении департамента в Twitter.

Напомним, на юге Калифорнии ввели режим ЧС после землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло 4 июля. Было зафиксировано 159 афтершоков. По данным CNN, это было самое сильное землетрясение в Калифорнии за последние 20 лет. Из-за подземных толчков повредился газопровод, что привело к нескольким пожарам. В результате пострадали несколько человек.