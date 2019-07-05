На юге Калифорнии ввели режим ЧС после землетрясения

В округе Керн на юге американского штата Калифорния действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после землетрясения магнитудой 6,4. Введение режима ЧС одобрил губернатор штата Гэвин Ньюсом, сообщает его пресс-служба.

По данным CNN, было зафиксировано 159 афтершоков. Из-за подземных толчков повредился газопровод, что привело к нескольким пожарам. В результате пострадали несколько человек, рассказал представители пожарной службы округа на пресс-конференции. Точное число раненых он не привел, передает ТАСС.

Это землетрясение было самым сильным в Калифорнии за последние 20 лет. В 1999 году на юге штата произошло землетрясение магнитудой 7,1. Тогда эпицентр находился в пустыне Мохаве, никто не пострадал.