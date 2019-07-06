Дома и деньги не помогают

Владелец микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгений Бернштам арестован на 16 суток. Его обвиняют в организации особо крупного мошенничества — финансовой пирамиды, которая не собиралась возвращать привлеченные от инвесторов средства. Общий объем претензий кредиторов составляет 10 млрд руб., однако пока, по данным “Ъ”, в деле фигурируют лишь около 150 млн руб.

Заседание суда, который должен был рассматривать ходатайство об аресте, началось с привычного многочасового опоздания — автозак не смог вовремя доставить обвиняемого из изолятора. Лишь около пяти вечера конвой завел в клетку одетого в мятую футболку и изрядно потертые джинсы Евгения Бернштама. Он попросил время для ознакомления с материалами ходатайства, а после этого он вместе со своим адвокатом Владимиром Богданом потребовал закрыть заседание от журналистов.

Причем сам задержанный, обосновывая свое ходатайство, тщательно описывал, какие он испытал страдания от публикаций о своей компании, особо выделяя именно “Ъ”, и попросил оставить в зале Кузьминского суда лишь двух пришедших поддержать его знакомых.

По словам его защитника, закрытый процесс необходим для обеспечения безопасности клиента, у которого неизвестные якобы вымогают по телефону деньги и против которого была «развязана клеветническая кампания с использованием паблика "Упечь упыря за решетку"». Однако судья, выслушав эти яркие выступления, отказала в ходатайстве, чем заметно огорчила задержанного.

По версии следствия, как выяснилось из зачитанных материалов дела, господин Бернштам является организатором преступной группы и ему предъявлено обвинение по ч. 4, ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере. Следствие считает Евгения Бернштама бенефициаром и владельцем МФК «Домашние деньги», которая с 2012 года превратилась фактически в финансовую пирамиду и не собиралась возвращать привлеченные от кредиторов деньги. При этом сам владелец, считает следствие, контролировал финансовую политику компании, нередко сам вел переговоры с желающими разместить деньги, после чего с ними заключались договора, по которым МФК «не выполнялись взятые обязательства». «Домашние деньги» привлекали средства инвесторов через вклады и облигации, после краха МФК осталась должна кредиторам около 10 млрд руб. Большая часть задолженности приходится на физлиц — почти 1,7 тыс. человек инвестировали в компанию более 6 млрд руб., остальная сумма была выдана банками. Однако сейчас в деле фигурируют лишь четверо пострадавших, из-за чего сумма ущерба гораздо меньше — по данным “Ъ”, около 150 млн руб.

МФК «Домашние деньги» была создана в 2007 году и являлась лидером микрофинансового рынка. В апреле прошлого года компания допустила технический дефолт по облигациям (см. “Ъ” от 27 апреля 2018 года). 23 августа 2018 года от имени банка «Интеркоммерц» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в суд с заявлением о признании МФК банкротом (см. “Ъ” от 24 августа 2018 года), которое суд в феврале 2019 года признал обоснованным и ввел в ней процедуру наблюдения. 30 августа прошлого года компания была исключена ЦБ из госреестра (см. “Ъ” от 31 августа 2018 года).

По данным “Ъ”, инвесторы неоднократно обращались в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовного дела. Однако оно было заведено на неустановленных лиц только в конце декабря 2018 года после поступления депутатских запросов. Всего в рамках дела было более 60 эпизодов, далее объединенных в одно производство. В рамках доследственных мероприятий в апреле были произведены обыски у топ-менеджеров МФК, а в июне проведен ряд их очных ставок с собственником. 4 июля господин Бернштам был вызван на допрос в полицию, где ему и было предъявлено обвинение.

Дело расследует УМВД по Юго-Восточному округу, которое 5 июля настаивало на аресте обвиняемого, правда, лишь на 16 суток — до истечения срока предварительного расследования (согласно законодательству, арест невозможен за рамками этого периода). Основанием для ареста служило наличие у господина Бернштама, помимо российского, гражданства Израиля, что давало ему, как считало следствие, возможность скрыться, а также стандартные доводы о возможном давлении на свидетелей и т. д.

По информации “Ъ”, срок расследования вскоре будет продлен, после чего последует новое арестное ходатайство уже на стандартные два месяца.

Сам господин Бернштам вину не признал, заверив суд, что, занимая пост председателя совета директоров «Домашних денег», не вмешивался в деятельность компании. Договора с инвесторами, по версии господина Бернштама, заключались не им лично, проверки ЦБ не выявляли никаких нарушений, а сам он не получил в итоге даже особых финансовых выгод от своей деятельности. «Я пенсионер, который живет на пенсию в 22 тыс. руб. плюс дотацию в 2 тыс. руб., и очень больной человек»,— держась за клетку, заявил 61-летний господин Бернштам. По его словам, он спит только в маске, поскольку у него «138 раз за ночь останавливается дыхание», также он страдает от сахарного диабета и других заболеваний. Обвиняемый заявил, что сдал все свои паспорта и не сможет «пересечь границу в любом случае». Адвокат Богдан, отметив, что преступления, которые инкриминируются его клиенту, относятся к сфере предпринимательской деятельности, попросил отправить обвиняемого под домашний арест. Отбывать его планировалось в элитном доме в Малом Левшинском переулке.

Однако суд, удовлетворив ходатайство следствия, арестовал владельца «Домашних денег». «Так куда едем?» — спросил арестованный у своего адвоката, услышав решение суда. «В СИЗО-7. В Капотню»,— ответил за защитника конвоир.

На 9 июля назначено рассмотрение по существу дела о признании Евгения Бернштама банкротом. С данным заявлением в августе 2018 года обратился в Арбитражный суд Москвы Русский трастовый банк (в лице АСВ, выступающего его конкурсным управляющим) (см. “Ъ” от 28 августа 2018 года). В феврале 2019 года суд счел заявление обоснованным, постановил ввести в отношении финансиста процедуру реструктуризации долгов и утвердить финансового управляющего.

Владислав Трифонов, Светлана Самусева