Дома и деньги не помогают

Владелец микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгений Бернштам арестован на 16 суток. Его обвиняют в организации особо крупного мошенничества — финансовой пирамиды, которая не собиралась возвращать привлеченные от инвесторов средства. Общий объем претензий кредиторов составляет 10 млрд руб., однако пока, по данным “Ъ”, в деле фигурируют лишь около 150 млн руб.
Заседание суда, который должен был рассматривать ходатайство об аресте, началось с привычного многочасового опоздания — автозак не смог вовремя доставить обвиняемого из изолятора. Лишь около пяти вечера конвой завел в клетку одетого в мятую футболку и изрядно потертые джинсы Евгения Бернштама. Он попросил время для ознакомления с материалами ходатайства, а после этого он вместе со своим адвокатом Владимиром Богданом потребовал закрыть заседание от журналистов.
По словам его защитника, закрытый процесс необходим для обеспечения безопасности клиента, у которого неизвестные якобы вымогают по телефону деньги и против которого была «развязана клеветническая кампания с использованием паблика "Упечь упыря за решетку"». Однако судья, выслушав эти яркие выступления, отказала в ходатайстве, чем заметно огорчила задержанного.
По версии следствия, как выяснилось из зачитанных материалов дела, господин Бернштам является организатором преступной группы и ему предъявлено обвинение по ч. 4, ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере. Следствие считает Евгения Бернштама бенефициаром и владельцем МФК «Домашние деньги», которая с 2012 года превратилась фактически в финансовую пирамиду и не собиралась возвращать привлеченные от кредиторов деньги. При этом сам владелец, считает следствие, контролировал финансовую политику компании, нередко сам вел переговоры с желающими разместить деньги, после чего с ними заключались договора, по которым МФК «не выполнялись взятые обязательства». «Домашние деньги» привлекали средства инвесторов через вклады и облигации, после краха МФК осталась должна кредиторам около 10 млрд руб. Большая часть задолженности приходится на физлиц — почти 1,7 тыс. человек инвестировали в компанию более 6 млрд руб., остальная сумма была выдана банками. Однако сейчас в деле фигурируют лишь четверо пострадавших, из-за чего сумма ущерба гораздо меньше — по данным “Ъ”, около 150 млн руб.
МФК «Домашние деньги» была создана в 2007 году и являлась лидером микрофинансового рынка. В апреле прошлого года компания допустила технический дефолт по облигациям (см. “Ъ” от 27 апреля 2018 года). 23 августа 2018 года от имени банка «Интеркоммерц» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в суд с заявлением о признании МФК банкротом (см. “Ъ” от 24 августа 2018 года), которое суд в феврале 2019 года признал обоснованным и ввел в ней процедуру наблюдения. 30 августа прошлого года компания была исключена ЦБ из госреестра (см. “Ъ” от 31 августа 2018 года).
По данным “Ъ”, инвесторы неоднократно обращались в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовного дела. Однако оно было заведено на неустановленных лиц только в конце декабря 2018 года после поступления депутатских запросов. Всего в рамках дела было более 60 эпизодов, далее объединенных в одно производство. В рамках доследственных мероприятий в апреле были произведены обыски у топ-менеджеров МФК, а в июне проведен ряд их очных ставок с собственником. 4 июля господин Бернштам был вызван на допрос в полицию, где ему и было предъявлено обвинение.
Дело расследует УМВД по Юго-Восточному округу, которое 5 июля настаивало на аресте обвиняемого, правда, лишь на 16 суток — до истечения срока предварительного расследования (согласно законодательству, арест невозможен за рамками этого периода). Основанием для ареста служило наличие у господина Бернштама, помимо российского, гражданства Израиля, что давало ему, как считало следствие, возможность скрыться, а также стандартные доводы о возможном давлении на свидетелей и т. д.
Сам господин Бернштам вину не признал, заверив суд, что, занимая пост председателя совета директоров «Домашних денег», не вмешивался в деятельность компании. Договора с инвесторами, по версии господина Бернштама, заключались не им лично, проверки ЦБ не выявляли никаких нарушений, а сам он не получил в итоге даже особых финансовых выгод от своей деятельности. «Я пенсионер, который живет на пенсию в 22 тыс. руб. плюс дотацию в 2 тыс. руб., и очень больной человек»,— держась за клетку, заявил 61-летний господин Бернштам. По его словам, он спит только в маске, поскольку у него «138 раз за ночь останавливается дыхание», также он страдает от сахарного диабета и других заболеваний. Обвиняемый заявил, что сдал все свои паспорта и не сможет «пересечь границу в любом случае». Адвокат Богдан, отметив, что преступления, которые инкриминируются его клиенту, относятся к сфере предпринимательской деятельности, попросил отправить обвиняемого под домашний арест. Отбывать его планировалось в элитном доме в Малом Левшинском переулке.
Однако суд, удовлетворив ходатайство следствия, арестовал владельца «Домашних денег». «Так куда едем?» — спросил арестованный у своего адвоката, услышав решение суда. «В СИЗО-7. В Капотню»,— ответил за защитника конвоир.
На 9 июля назначено рассмотрение по существу дела о признании Евгения Бернштама банкротом. С данным заявлением в августе 2018 года обратился в Арбитражный суд Москвы Русский трастовый банк (в лице АСВ, выступающего его конкурсным управляющим) (см. “Ъ” от 28 августа 2018 года). В феврале 2019 года суд счел заявление обоснованным, постановил ввести в отношении финансиста процедуру реструктуризации долгов и утвердить финансового управляющего.
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