Нестандартный труд без среднего возраста

Работа в режиме аутсорсинга или на проектах временного предоставления труда интересна россиянам на старте и финише их трудовой карьеры. В эти периоды они в среднем зарабатывают этой деятельностью до 40–45 тыс. руб. в месяц. В возрасте 32–49 лет большинство таких сотрудников, наоборот, получают меньше, что говорит об их переориентации на постоянную офисную работу или падении интереса к карьере в целом.

Занятость на аутсорсинговых и временных проектах привлекает россиян в молодом и предпенсионном возрастах — в зрелые годы большинство рассматривает ее только как дополнительную, констатирует исследование ManpowerGroup в России и СНГ. Оно основано на объединенных данных о работниках, занятых на аутсорсинговых проектах и на проектах временного предоставления труда в 2015–2019 годах.

Основные позиции в этой сфере — это работник, специалист, секретарь, торговый? представитель, ассистент и инженер. В эту работу в равной степени вовлечены как мужчины, так и женщины, также для них характерна одинаковая доходная траектория. Заработки таких сотрудников сначала резко увеличиваются в возрасте 18–32 лет, а потом — уже только после 49 лет. При этом рост доходов в первом случае составляет 67% — с 24 тыс. руб. до 40 тыс. руб., а во втором — на 50%, с 33 тыс. руб. до 45 тыс. руб.

В возрасте 32–49 лет большинство таких сотрудников, наоборот, получают на 18% меньше (около 33 тыс. руб.). Этот спад доходов, по мнению авторов исследования, с одной стороны, объясняется тем, что часть сотрудников после наработки опыта становятся востребованными на рынке труда и переходят на постоянную работу, что оставляет на рынке аутсорсинга наиболее низкодоходную группу. С другой стороны, у продолжающих работать сотрудников этого возраста снижение среднего дохода может обуславливаться сменой жизненных приоритетов (у женщин) и снижением мотивации и карьерных амбиций. Рост зарплаты после 49 лет, скорее всего, вызван дефицитом кадров, обладающих востребованным, неустаревающим опытом и способных обучать других. В среднем этот рост заканчивается для них в возрасте 66 лет — по-видимому, из-за проблем со здоровьем.

Женщины и мужчины вовлечены в аутсорсинг в целом в равной мере, однако занимают различные должности и зарабатывают по-разному. Так, мужчины начинают трудовую биографию с дохода, близкого к минимальному (24 тыс. руб.), но затем постоянно повышают доход с возрастом. В среднем мужчины достигают дохода в 34 тыс. руб., или 85% от максимального для первого пика, к возрасту 28 лет. После 32 лет их доходы стабилизируются в области 40 тыс. руб., а в возрасте с 42 до 60 лет они вырастают примерно на 20%, до 45 тыс. руб.

У женщин же возраста 20–22 лет среднемесячный доход составляет 29,8 тыс. руб., что на 19% выше, чем у мужчин этого возраста. В среднем женщины достигают дохода в 34 тыс. руб. к возрасту 24 лет, то есть в среднем на четыре года ранее мужчин, что может говорить о высокой мотивации женщин и более быстром карьерном росте. Впрочем, начиная с 30 лет они теряют в доходе и к 50–60 годам зарабатывают только около 22–24 тыс. руб. В возрасте 52 лет для женщин наблюдается наибольший? разрыв — до уровня 55% от среднего дохода мужчин. Минимального уровня среднемесячного дохода в выборке исследования (18,2 тыс. руб.) женщины достигают к 60 годам.

Доходы женщин-бухгалтеров, юристов и специалистов зависят от опыта работы (повышающий тренд) в возрасте от 20 и до 50 лет. В то же время доходы женщин-инженеров, проектных менеджеров и рабочих специальностей остаются стабильными и практически не зависят от возраста или опыта работы. Доходы мужчин этих специальностей также стабильны, но их уровень выше на 13–24% в зависимости от специальности.

В целом в 2018 году оборот сегмента аутсорсинга бизнес-процессов у частных агентств занятости вырос на 15%, а сегмента предоставления заемного труда — на 12,7% (подробнее см. “Ъ” от 20 июня). По словам Михаила Тузова, главы аналитической службы ManpowerGroup в России и СНГ, в перспективе доля этих работников на рынке будет только расти — компаниям выгодно нанимать их по экономическим и организационным причинам. «Дополнительный толчок рынку дало бы снятие законодательных ограничений по сроку предоставления заемного труда, однако пока перспектива таких изменений неясна»,— отметил он. Уже сейчас, по данным кадрового агентства «Юнити», только услугами аутсорсинга в РФ пользуются около 40% компаний.

Анастасия Мануйлова