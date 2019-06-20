Аутсорсинг теснит постоянную занятость

За 2018 год рынок услуг, оказываемых частными агентствами занятости, вырос на 14% и достиг объема 69,9 млрд руб., сообщает в своем исследовании Ассоциация частных агентств занятости.

Из трех сегментов этого рынка (подбор кадров, предоставление персонала и аутсорсинг) наибольший рост показал последний. Оборот сегмента аутсорсинга бизнес-процессов в прошлом году вырос на 15%, до 51,1 млрд руб. Чаще всего компании обращались за аутсорсингом административных процессов (ресепшен, колл-центры), а также финансовых (бухгалтерия, документооборот), индустриальных (отдельные линии производства), логистических (склады, закупки), торговых (мерчандайзинг) и IT- (поддержка, разработка) процессов.

Объем рынка услуг по предоставлению заемного труда за 2018 год вырос на 12,7% и составил 10,85 млрд руб. Большинство (64%) временно трудоустроенных относились к категории белых воротничков (офисные сотрудники, служащие, менеджеры, инженерно-технический персонал), еще 36% пришлось на рабочих промышленной и производственной сфер. Четверть (27%) закрытых вакансий была в нефтегазовом, химическом и добывающем секторах, 18% — в сфере сервиса и консалтинга, 12% — промышленного производства.

Рынок же подбора постоянного персонала по итогам года показал наименьший рост — 7,4% (в 2017 году — 15%). По данным исследования, российские кадровые компании закрыли вакансии на общую сумму (объем фактических зарплат) 7,993 млрд руб. Наиболее популярным со стороны компаний был запрос на специалистов (38%), на втором месте — линейные руководители (34%), на третьем — работники на начальных позициях (18%). Средняя стоимость позиции (размер зарплаты) в массовом подборе кадров составила 47,9 тыс. руб. и не изменилась по сравнению с 2017 годом. Средняя стоимость вакансии в профессиональном подборе (вакансии специалистов, руководителей) составила 253,2 тыс. руб.— ниже уровня 2017 года (296,3 тыс. руб.).

Отметим, что сами соискатели (61%), по данным исследования рекрутингового портала Headhunter, оценили 2018 год как более сложный в сравнении с предыдущим, что может отражать падание темпов прироста рынка найма постоянного персонала. Так, 34% опрошенных в прошлом году жаловались на сокращения, 24% респондентов — на снижение размера премий.

Анастасия Мануйлова