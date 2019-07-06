Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

Правительство России одобрило пакет законопроектов, предполагающих переход на электронные трудовые книжки и создание информационной системы Пенсионного фонда России (ПФР).

«Законопроекты рассмотрены и одобрены 1 июля 2019 года на заседании комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности»,— сообщается на сайте кабмина.

Документы предполагают, что с 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде. Работодатели должны будут направлять все необходимые данные в ПФР в электронной форме. На бумажном носителе трудовые книжки вестись не будут с 1 января 2027 года.

На создание информационной системы и хранение сведений о трудовой деятельности в электронном виде ПФР выделяет 76,5 млн руб. в 2019 году, 83,2 млн руб.— в 2020-м, 122,7 млн руб.— ежегодно с 2021 года.

Как Минтруд будет запускать электронный кадровый документооборот — в материале “Ъ”.