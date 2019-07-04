Труд получит оцифровку

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что помимо электронных трудовых книжек с 2020 года работодателям и сотрудникам может стать доступен в электронном виде документооборот в целом. Средства на запуск этого проекта, по мнению министра, заложены в нацпрограмме «Цифровая экономика».
Минтруд планирует внести законопроект о введении системы электронного кадрового документооборота в правительство в сентябре. Об этом сегодня заявил глава ведомства Максим Топилин. «Мы исходим из того, что с 2020 года нам нужно запускать этот эксперимент. Эти три закона, я бы сказал, вообще первые законы в истории, которые вводят элементы цифровой экономики в трудовое законодательство, в трудовые отношения... Я очень надеюсь, что мы до конца года эти законы в Думе сможем провести... с тем чтобы система заработала с 2020 года»,— сказал господин Топилин журналистам после совещания в Горках.
Напомним, в четверг правительство одобрило пакет проектов об электронных трудовых книжках. Он предполагает переходный период в течение 2020 года.
В то же время все данные о нем, в том числе сведения о специальности, квалификации, его перемещениях внутри компании и между предприятиями, будут поступать от работодателя ежемесячно в систему персонифицированного учета.
Вместе с тем, напомнил Максим Топилин, Минтруд готовит еще одну инициативу — об электронном документообороте в сфере труда. Этот законопроект подразумевает проведение эксперимента по переводу в «цифру» всего кадрового делопроизводства в России внутри предприятия.Документ, по словам министра, пока проходит необходимые согласования — «есть разночтения, есть разногласия с рядом министерств и ведомств по отдельным вопросам», однако к сентябрю ведомство планирует их разрешить.
Финансирование нового проекта, по словам главы Минтруда, заложено в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». «Там просто нужно определенный кусочек средств направить на этот проект, Минкомсвязи нам эту тему согласовал»,— отметил министр труда.
По данным СМИ, вице-премьер Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта. Деталей пока немного. Известно, что это будет пластиковая карта с чипом — на нее запишут личные данные гражданина. Кроме того, каждый человек сможет скачать приложение со всей информацией о паспорте на смартфон. Доступ к нему можно будет получить с помощью биометрии.
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