Жилье устало дорожать

Второй месяц подряд вторичная недвижимость в России практически не дорожает. Причина не только в традиционном летнем затишье, но и в постепенном снижении покупательского спроса. Но участники рынка недвижимости не унывают. Несмотря на то что в ближайшей перспективе поводов дорожать у вторичного жилья нет, через несколько лет цены могут начать расти за счет перехода в сегмент потенциальных покупателей новостроек.

Средняя цена вторичной недвижимости в России к началу июля составила 64,8 тыс. руб. за кв. м, сократившись на 0,2% относительно предыдущего месяца. Такие данные приводят в «Авито недвижимости». Об околонулевой динамике стоимости вторичного жилья говорят и в ЦИАН: по расчетам консультантов, среди городов-миллионников среднемесячный рост составил 0,3%. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по подсчетам «Авито недвижимости», средняя цена выросла на 7,8%.

Аналитики уточняют, что достигнутая по итогам полугодия стоимость оказалась рекордной с 2015 года.

Это произошло на фоне устойчивого роста цен на жилье всех категорий, который наблюдался во второй половине прошлого и начале нынешнего года.

Как следует из расчетов аналитического центра ЦИАН, по итогам месяца заметную динамику показали только цены на вторичное жилье в Нижнем Новгороде и Воронеже: в первом случае они выросли, а во втором опустились на 2%, до 70,3 тыс. и 49,9 тыс. руб. за кв. м. Увеличение цен в пределах одного процента было отмечено в Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске. В случае других крупных городов речь идет о нулевой динамике. За год, согласно расчетам «Авито недвижимости», цены наиболее заметно выросли в Казани: вторичная недвижимость здесь предлагается в среднем по цене 82,7 тыс. руб. за кв. м, это на 16% выше аналогичного показателя прошлого года. В Санкт-Петербурге и Новосибирске стоимость жилья за год поднялась на 12,5%, до 132,4 тыс. и 72,2 тыс. руб. за кв. м. В Москве, по расчетам ЦИАН, вторичная недвижимость стоит в среднем 206,8 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 1%, за год — на 12%.

Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупных городах России Город Средняя цена на вторичном рынке, тыс. руб. Динамика за месяц Динамика за год июль 2018 года июнь 2019 года июль 2019 года Москва 183,9 205,5 206,8 1% 12% Санкт-Петербург 113,6 122 122,7 1% 8% Нижний Новгород 64,9 69 70,3 2% 8% Казань 71,6 81,2 81,5 0% 14% Самара 60,1 62,9 63,3 1% 5% Уфа 65,5 71,9 71,8 0% 10% Краснодар 57,2 63,7 64,4 1% 13% Волгоград 48,6 51,4 51,1 -1% 5% Воронеж 46 50,8 49,9 -2% 8% Екатеринбург 69,1 73,6 74,1 1% 7% Красноярск 54,4 61,6 61,6 0% 13% Новосибирск 65 72 72,5 1% 12% Омск 44 46,8 47,3 1% 7% Пермь 55,5 58,3 58,6 0% 6% Челябинск 40,8 42,2 41,7 -1% 2% открыть таблицу в новом окне Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

Стагнация цен на жилье наблюдается на фоне постепенного снижения активности покупателей. Как следует из данных Росреестра, в Москве по итогам мая было зарегистрировано 14,9 тыс. договоров купли-продажи. Это на 26% меньше, чем в апреле, и на 9% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов ждет, что околонулевая динамка цен на жилье в обозримом будущем сохранится. Эксперт добавляет, что важным фактором будет дальнейшая динамика ипотечных ставок.

Помимо традиционного летнего затишья, которое консультанты традиционно отмечают на рынке недвижимости с мая по сентябрь, на вторичное жилье может повлиять стагнация первичного сегмента. С 1 июля привлекать средства дольщиков стало возможно лишь через эскроу-счета. И, несмотря на то что, согласно оценкам Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), предложение еще на 85% состоит из проектов, которые будут достраиваться по старым правилам, на рынке постепенно прекращаются словесные интервенции застройщиков о скором повышении цен. Но аналитики НДВ в своем прогнозе указывают, что в дальнейшем вторичный рынок может перетянуть на себя часть покупателей первичного сегмента. На этом фоне в перспективе двух-трех лет консультанты ждут постепенного повышения цен на вторичном рынке на 10–15%.

Александра Мерцалова