Neste уходит из России

«Татнефть», одна из крупнейших вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний в России, договорилась о покупке топливного бизнеса финской Neste, сообщили в совместном заявлении компании в пятницу. ВИНКу перейдет 75 АЗС и терминал Neste в Санкт-Петербурге, ПАО «Татнефть» также сможет использовать бренд Neste на протяжении пяти лет. На фоне кризисного положения независимых операторов топливного рынка покупатель мог диктовать свою цену, считают аналитики. По их оценке, стоимость сделки могла составить от 5 до 18 млрд рублей.

Сделка должна быть одобрена ФАС, она может быть завершена к концу 2019 года. Цену продажи в компаниях не раскрывают.

Neste сосредоточится на развитии решений по возобновляемым источникам энергии и экономике замкнутого цикла в Финляндии и странах Балтии (у компании более 1 тыс. АЗС), говорится в официальном сообщении. ООО «Несте Санкт-Петербург» является дочерним предприятием финляндского концерна Neste Oyj и работает в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России с 1990 года. Суммарно Neste управляет 75 АЗС в Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, сообщается на сайте компании. То есть речь идет о продаже всего топливного бизнеса в России, говорит президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин. Он затрудняется оценить стоимость сделки, но говорит, что одна АЗС стоит примерно 75–100 млн рублей.

По данным Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, доля АЗС Neste на рынке Петербурга и Ленобласти составляет 9% (67 заправок), доля «Татнефти» — 3% (23 заправки). Терминал, который также входит в параметры сделки, построен в 1999 году, он располагается в районе железнодорожной станции Бронка на побережье Финского залива. Объем хранения — 40 тыс. кубометров светлых нефтепродуктов, количество резервуаров — 12. Как следует из данных Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, доля «Татнефти» после сделки на рынке Петербурга и Ленобласти может составить 12%, таким образом компания войдет в топ-3 топливных компаний в регионе. Больше доля только у ЛУКОЙЛа (24%) и у крупнейшего независимого топливного оператора в Санкт-Петербурге Петербургской топливной компании (ПТК) (15%), по данным на октябрь 2018 года. Однако, как ранее сообщал “Ъ”, «Роснефть» ведет переговоры о покупке бизнеса ПТК. Если сделка состоится, «Роснефть» увеличит свою сеть АЗС в России на 5% и займет 27% рынка Петербурга.

Ключевым собственником ПАО «Татнефть» является правительство Татарстана (34% плюс «золотая акция»). Компания оперирует более 600 АЗС по России, у нее также есть комплекс нефтеперерабатывающих заводов «Танеко». По итогам 2018 года чистая прибыль «Татнефти» увеличилась почти вдвое и составила 197,52 млрд рублей. Выручка компании увеличилась в 1,4 раза, до 793,24 млрд рублей.

Северо-Запад является одним из приоритетных регионов для «Татнефти», компания планирует реализовывать около 50% производимого топлива на внутреннем рынке, говорится в заявлении.

По мнению господина Ашихмина, в 2018 году российский топливный рынок перешел в ручное управление, это вызвало шок у финских коллег. «Neste всегда выступало за рыночную политику, для них те решения, которые принимались правительством РФ, были шоковыми. Как можно в рыночной экономике сказать “стоп” и выстроить всех в один ряд?» — говорит эксперт. Он добавляет, что прибыль компаний снижается с 2017 года на фоне сохранения диспаритета цен между оптом и розницей. По его словам, финская сторона проводила переговоры с вице-премьером Дмитрием Козаком. Однако перечисленные факторы, а также отсутствие перспективы дальнейшей работы повлияли на окончательное решение о выходе из топливного бизнеса в России, заключает господин Ашихмин.

К сделке компании могло подтолкнуть сложное положение независимых АЗС на рынке: за 2018 год рост цен на бензин вдвое превысил инфляцию. На фоне этого независимые АЗС, которые вынуждены устанавливать более высокие цены, чем заправки крупных нефтяных компаний, начали терять клиентов. В августе 2018 года президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин говорил “Ъ”, что из-за скачка цен на топливо от независимых АЗС в Санкт-Петербурге ушло до 40% потребителей, поскольку на заправках нефтяных компаний стоимость топлива была на 1,5–3,5 рубля ниже. В этом году разница в стоимости сократилась из-за решений правительства по стабилизации цен, признает господин Ашихмин. При этом Российский топливный союз в конце мая жаловался вице-премьеру Дмитрию Козаку, что рентабельность продаж топлива на АЗС снова становится отрицательной.

По оценке аналитика «Фридом Финанс» Александра Осина, продажа активов Neste происходила в кризисных, невыгодных для компании условиях, то есть «это был рынок покупателя, что и должно было сформировать соответствующую его условиям цену продажи». По его оценкам, стоимость сделки составила 13–18 млрд рублей. Реальные цены на бензин в годовом исчислении снизились в июне на 3,5%, что делает ситуацию в отрасли схожей с кризисными периодами 2008–2010 и 2014–2015 годов, отмечает господин Осин.

Аналитик «Финам» Алексей Калачев подчеркивает, что сделка может содержать особые условия, однако «грубая оценка» стоимости 75 брендированных АЗС Neste и терминала в Санкт-Петербурге составляет $80–100 млн или 5–6 млрд рублей. Он отмечает, что из больших сделок на топливном рынке России стоит упомянуть предстоящую вынужденную продажу 186 АЗС компанией «Башнефть» по требованию ФАС после получения над ней контроля со стороны «Роснефти». Оценка и потенциальный покупатель по ним еще не определены, напоминает он.

Собеседники “Ъ”, оптовые клиенты Neste, сожалеют об уходе компании с российского рынка, отмечая, что качество услуг у них заметно превосходило доступное у конкурентов, в том числе иногда даже у Shell, и явно превосходит тот сервис, который предлагает «Татнефть». Клиенты Neste — в основном небольшие компании Северо-Западного региона, работающие в международном сообщении и не въезжающие в Россию дальше Москвы. «Не знаю ни одного случая, когда в сильный мороз их топливо бы запарафинилось,— говорит один из собеседников “Ъ”.— Зимой и весной щетки для помывки стекол меняют чаще других, автоматические бесконтактные мойки на АЗС — одни из лучших».

Яна Войцеховская