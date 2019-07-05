Гендиректором воронежского «Факела» стал Роман Асхабадзе

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, новым генеральным директором воронежского футбольного клуба «Факел» стал Роман Асхабадзе. Об этом сообщили в клубе. На этом посту Роман Асхабадзе сменил Виталия Середина, покинувшего пост в начале июля. Наибольшую известность господин Асхабадзе получил во время работы в московском «Спартаке». Он начинал в нем в 2009 году переводчиком, а в 2013 году в возрасте 30 лет был назначен гендиректором. В 2015-м Роман Асхабадзе был уволен из-за неудовлетворительных результатов «Спартака»: в чемпионате России тот занял шестое место и не попал в еврокубки. С 2015 по 2016 годы был гендиректором ереванского клуба «Бананц». Также нередко выступал в СМИ в качестве эксперта.

Подробнее о кадровых перестановках в «Факеле» читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Роман Асхабадзе зажигает в Воронеже».

Александр Прытков