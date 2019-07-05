Чем известен Александр Воробьев

5 июля по подозрению в госизмене был задержан гражданин России, представившийся помощником полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александром Воробьевым. Подробности биографии полпреда — в справке “Ъ”.

Воробьев Александр Владимирович родился 30 апреля 1980 года в городе Гусев (Калининградская область). Окончил Московский психолого-социальный институт по специальности «правоведение» (2004). В 2009 году в рамках подготовки кадрового резерва Калининградской области проходил обучение в Северо-Западной академии госслужбы (ныне — Северо-Западный институт управления РАНХиГС).

В 2000–2005 годах работал ведущим специалистом в управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области. С 2005 по 2008 год занимал должность начальника правового управления администрации города Гусева. С 2008 по 2010 год был генеральным директором ЗАО «Агентство по развитию территорий», был учредителем Фонда благоустройства и развития Гусевского городского округа.

С 2010 года работал в правительстве Калининградской области, занимал должность полпреда губернатора Николая Цуканова в органах судебной власти. В 2015 году возглавил Агентство по имуществу Калининградской области. С 2017 года работал федеральным инспектором по Республике Карелия.

С января 2018 года руководил аппаратом помощника президента России Николая Цуканова. После того как последний был назначен полпредом президента в УрФО, Александр Воробьев в июле того же года занял должность его помощника.

Действительный государственный советник РФ третьего класса. Кандидат юридических наук, тема диссертации — «Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности против интересов службы в органах местного самоуправления».