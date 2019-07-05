Задержанный по подозрению в госизмене представился помощником уральского полпреда президента

Задержанный ФСБ сегодня утром по подозрению в государственной измене Александр Воробьев оказался помощником полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО), сообщают российские информагентства. Позднее его арестовали.

В Лефортовском суде, отвечая на вопрос о месте работы, господин Воробьев заявил, что является «помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе». Полномочным представителем президента в УФО является Николай Цуканов.

Сейчас в суде рассматривается ходатайство следствия об аресте задержанного.

Подозреваемый находится в клетке суда в маске (на фото). Он попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления. После этого заседание было закрыто для слушателей и представителей СМИ.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании 4 июля гражданина России Александра Воробьева в рамках возбужденного дела о государственной измене (ст.275 УК РФ). Если дело дойдет до суда, господину Воробьеву грозит до 20 лет лишения свободы.

Чем известен Александр Воробьев Читать далее

Помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев Фото: Уральский федеральный округ

Согласно информации, размещенной на сайте УФО, Александр Воробьев с 2010 по 2017 года находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области, когда губернатором там был Николай Цуканов. В 2017 году он был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия. С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента России Николая Цуканова,назначенного впоследствии полпредом УФО. В июле 2018 года господин Воробьев был назначен помощником полпреда президента в УФО.

В 2018 году господин Воробьев отмечен благодарностью и благодарственным письмом президентом Владимиром Путиным.