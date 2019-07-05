На «Иннопроме-2019» представят проект преображения Первоуральска

Группа ЧТПЗ представит на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» (пройдет с 8-11 июля) в Екатеринбурге стенд, посвященный комплексному развитию и благоустройству городской среды Первоуральска. Соглашение о сотрудничестве и реализации планов по благоустройству города подписали в июне акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава Первоуральска Игорь Кабец и руководитель «Центра аналитики города» Сергей Капков.

На стенде представят виртуальные экскурсии по Первоуральску будущего и современным производствам белой металлургии.

«Центральное место в экспозиции, посвященной городу, займут заводские трубы, которые подсвечиваются в темноте, словно маяки, указывая самый верный и безопасный путь в город инновационной промышленности, развитой культуры и общественной жизни»,— рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на благоустройство и развитие городской среды Первоуральска группа ЧТПЗ инвестирует более 70 млн руб. Соглашение предусматривает создание концепции качественной среды для жителей города разных возрастов. «Центр аналитики города» разработает мастер-план по благоустройству. Власти, в свою очередь, смогут использовать его как основной документ при принятии решений, связанных с благоустройством. В частности, свердловские власти будут ежегодно рассматривать включение финансирования мастер-плана в расходы бюджета региона.

В этом году выставка «Иннопром» пройдет в десятый раз. Тема выставки — «Цифровое производство: интегрированные решения». В прошлом году в мероприятии приняли участие 600 российских и иностранных компаний. Они показали свои проекты и разработки на общей площади 50 тыс. кв. м. Выставку посетили 46 тыс. человек.

Мария Деменева