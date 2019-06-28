Группа ЧТПЗ инвестирует 70 млн рублей в благоустройство Первоуральска

На благоустройство и развитие городской среды Первоуральска (Свердловская область) группа ЧТПЗ инвестирует более 70 млн руб. Соглашение о сотрудничестве и реализации планов по благоустройству подписали акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава города Игорь Кабец и руководитель «Центра аналитики города» на базе научно-учебной лаборатории «Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» МГУ Сергей Капков.

Соглашение предусматривает создание концепции качественной среды для жителей города разных возрастов. «Центр аналитики города» разработает мастер-план по благоустройству. Власти, в свою очередь, смогут использовать его как основной документ при принятии решений, связанных с благоустройством. В частности, свердловские власти будут ежегодно рассматривать включение финансирования мастер-плана в расходы бюджета региона.

Господин Комаров назвал проект «беспрецедентным». По его словам, Первоуральск станет первым моногородом, в котором будут реализованы современные подходы к организации общественных пространств, дворовых территорий, озеленению, развитию малого и среднего бизнеса, а также культурных объектов. Группа ЧТПЗ стала инициатором беспрецедентного для России проекта по разработке стратегии комплексного развития городской среды на территории присутствия компании. <…> В рамках государственно-частного партнерства мы создаем яркий и привлекательный город, комфортный для работы и жизни»,— приводит слова акционера группы ЧТПЗ пресс-служба предприятия.

Пилотными объектами благоустройства станет центральная площадь, главная улица города — проспект Ильича, Парк новой культуры, набережная Нижнего пруда, Дворец культуры ПНТЗ. «Мы меняем облик наших городов, делаем их красивыми, уютными, комфортными, ухоженными. Мы восполняем потребность жителей в современных общественных пространствах, решаем вопросы экологической безопасности. Уверен, что первоуральцы почувствуют эти позитивные изменения»,— заявил губернатор. В этом году за счет средств города пройдут работы по озеленению территорий города, внедрению новых колористических решений фасадов, а также будут разработаны форматы реконструкции транспортных, пешеходных и рекреационных зон.