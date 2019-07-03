На Комсомольский райсуд смотрят с высока

Оглашение приговора по уголовному делу в отношении экс-руководителей «Тольяттиазота», обвиняемых в хищениях при продаже продукции, в Комсомольском райсуде Тольятти перенесено на четверг. Еще один процесс развивается в высоком суде Ирландии, куда обратились с иском к «Уралхиму» и его бенефициарам акционеры ТОАза. Они требуют возмещении ущерба, причиненного недобросовестными действиями самого Уралхима и связанных с ним лиц по попыткам рейдерского захвата завода. Ирландский суд запретил взыскивать акции тольяттинского предприятия до окончания разбирательства. Накануне работники завода провели митинг и приняли резолюцию в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с просьбой разрешить ситуацию вокруг ТОАЗа.

Комсомольский районный суд Тольятти перенес на четверг оглашение приговора по уголовному делу , возбужденному в отношении экс-руководителей ОАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора компании Евгения Королева, а также их иностранных контрагентов. По информации “Ъ”, перенос оглашения приговора связан с неготовностью обвинительного заключения (уголовное дело насчитывает более 500 томов).

Судебный процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвиняются в хищениях при реализации аммиака и карбамида, длится с февраля 2018 года. Уголовное дело в отношении них было возбуждено еще в 2012 году по заявлению миноритария ТОАЗа «Уралхима», однако более шести лет следователи не могли довести его до суда. Следствие считает, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд руб. была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты отмечает, что за эти годы предприятие получило выручку в размере более 65,5 млрд руб., платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строится обвинение, содержит грубые ошибки и выполнен предвзятыми экспертами, привлеченными следователями. В настоящее время Комсомольский районный суд заслушал стороны процесса, накануне прошли прения.

Также стало известно, что ранее четыре акционера «Тольяттиазота» Trafalgar Developments Limited,Instantania Holdings Limited, Kamara Limited, Bairiki Inc. обратились в Высокий суд Ирландии с иском к АО «ОХК Уралхим», председателю совета директоров этого общества Дмитрию Мазепину, экс-гендиректору Дмитрию Коняеву и миноритарному акционеру тольяттинского предприятия Евгению Седыкину. Истцы добивались компенсации ущерба, который нанесли ответчики, пытаясь провести рейдерский захвата ТОАЗа. В конце июня текущего года Высший суд Ирландии обязал «Уралхим» не взыскивать активы тольяттинского завода до окончания разбирательств. Как сообщают федеральные СМИ, «Уралхим» «принял на себя обязательства не предпринимать никаких действий, которые могут повлечь обращение взыскания на акции ПАО "Тольяттиазот", принадлежащие четырем ирландским истцам, до разрешения судом спора в Ирландии».

В понедельник в парке Комсомольского района Тольятти профсоюз ТОАЗа провел митинг рабочих. Как пояснили организаторы акции, она проводилась с целью защитить завод от попыток рейдерского захвата со стороны миноритарных акционеров компании. Акцию вела председатель профсоюза «Тольяттиазота» Ольга Севостьянова, которая заявила, что митинг не носит политический характер, и совершила краткий экскурс в историю борьбы предприятия против рейдерских захватов, попытки которых предпринимались с 2005 года. «14 лет прошло, а нас не захватили. Наш завод очень успешен, он приносит прибыль. Бизнес хорошо развивается. Такой бизнес нужно поддерживать, а не топить»,– сказала она.

Помимо этого, главврач пятой городской больницы и депутат Самарской губернской думы Николай Ренц выступил в защиту арестованного в июне по делу «Тольяттиазота» председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. Он попросил митингующих поддержать требование перевести банкира под домашний арест или отпустить его под подписку о невыезде. « Я надеюсь, что правда в итоге восторжествует, и будет доказано, что он не совершал преступления»,– сказал парламентарий.

В конце митинга участники акции приняли резолюцию в адрес губернатора Дмитрия Азарова и Верховного суда России.

«Для нас крайне важна защита сотрудников от безосновательного давления, которое они испытывают в связи с уголовным делом и судебным процессом против бывших руководителей предприятия. Дмитрий Игоревич, мы просим Вас обратить пристальное внимание на ситуацию с ключевым производственным активом Самарской области и принять участие в законном и мирном разрешении вопроса с тем, чтобы мы могли спокойно работать»,– говорится в документе от лица сотрудников предприятия.

Официально «Уралхим» никак не отреагировал на акцию работников ТОАЗа. Представители компании вчера были недоступны для комментариев.

Георгий Портнов