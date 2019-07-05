Финская Neste продает «Татнефти» 75 АЗС в России

Финская корпорация Neste подписала соглашение о продаже сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге «Татнефти». Сумма сделки не раскрывается. Как ожидается, она будет закрыта к концу текущего года после одобрения ФАС РФ.

Как отметил президент и главный исполнительный директор Neste Питер Ванакер, слова которого приводит пресс-служба «Татнефти», продажа российского розничного топливного бизнеса позволит компании «сосредоточиться на стратегических приоритетах».

В «Татнефти» уверены, что приобретение розничного бизнеса Neste на северо-западе России станет «значительным вкладом в достижение наших стратегических целей, включая реализацию примерно 50% производимого нами топлива на внутреннем рынке». «Одним из ключевых приоритетов в развитии и эксплуатации розничной сети ПАО "Татнефть" является минимизация воздействия на окружающую среду»,— прокомментировал сделку генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.