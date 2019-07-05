Трехсторонний саммит по Сирии с участием России запланирован на август

В августе в Турции пройдет трехсторонний саммит по Сирии с участием России и Ирана. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Точная дата саммита пока не определена.

Как рассказал господин Калын, на саммите планируется обсудить, в частности, ситуацию в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. Также будут обсуждаться конституционная комиссия и проблема беженцев, сообщает пресс-служба президента Турции. «Мы начали готовиться, мы обсуждаем даты»,— добавил пресс-секретарь.

Он также сообщил, что в августе или начале сентября в стране планируется организовать саммит, в котором будут участвовать лидеры Турции, России, Германии и Франции. На нем обсудят ситуацию в Сирии, а также «общие вопросы безопасности в регионе».

В Кремле подтвердили подготовку трехстороннего саммита по Сирии. «Встреча готовится. Точные даты будут подтверждаться»,— сказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сегодня, 5 июля, спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен встретится в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они будут обсуждать состав конституционного комитета и связанные с ним вопросы политического урегулирования в Сирии. Работа комитета должна была начаться еще полгода назад, но была заблокирована ООН. Как стало известно “Ъ”, Москва смогла выработать новую компромиссную формулу.

Подробности — в публикации “Ъ” «Россия нашла компромисс для ООН и Дамаска».