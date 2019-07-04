В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

На юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки привели к пожарам и горным обвалам. По данным CNN, это самое сильное землетрясение в Калифорнии за последние 20 лет.

Подземные толчки были зафиксированы в 17:33 по местному времени (20:33 мск). Эпицентр находился в 12 км к югу-западу от округа Сан-Бернардино и примерно в 93 км к северу от Лос-Анджелеса. Очаг землетрясения располагался на глубине 10,7 км, уточняет USGS.

По информации местных властей, были также зафиксированы как минимум четыре крупных афтершока магнитудой от 3,5 до 4,7, а также еще с десяток менее сильных, передает CNN. В Сан-Бернардино в нескольких зданиях появились трещины, оборвались линии электропередачи и водопровод, повреждены несколько дорог. Международный аэропорт Лос-Анджелеса не пострадал.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о случившемся. «Кажется, ситуация находится под контролем!» — написал он в Twitter.