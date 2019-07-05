Экс-губернатор Рио-де-Жанейро сознался в подкупе членов МОК при выборе столицы ОИ-2016

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал признался, что в 2009 году подкупил нескольких членов Международного олимпийского комитета (МОК) на выборах столицы Олимпийских игр-2016. По его словам, речь идет о сумме в $2 млн, которую он заплатил главе Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламину Диаку, выступившему посредником в сделке.

Соответствующие показания Сержиу Кабрал дал на суде, передает Globo. Он выступает обвиняемым по 29 уголовным делам. По девяти из них он уже признан виновным на общий срок в 198 лет лишения свободы.

В уголовном деле о подкупе членов МОК обвиняемым также проходит бывший президент Бразильского олимпийского комитета Карлос Артур Нузман. Обвинения ему и господину Диаку были предъявлены еще в 2017 году.

Напомним, выборы столицы летней Олимпиады 2016 года состоялись в 2009 году на сессии МОК в Копенгагене. Рио-де-Жанейро, с которым конкурировали Мадрид, Токио и Чикаго, победил в третьем туре, получив 66 голосов против 32 у испанского конкурента.