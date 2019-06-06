«Рокетмен» сократился до протестов

Россияне отказываются смотреть отредактированную версию «Рокетмена». 6 июня фильм выходит в большой прокат, но зрители пишут в соцсетях, что сдали купленные заранее билеты — это протест против цензуры прокатчика. Известно, что компания «Централ Партнершип» вырезала из оригинальной версии несколько минут видео. Зачем? Разбиралась Светлана Белова.

Байопик — один из излюбленных жанров Голливуда. И зрители с удовольствием смотрят на закулисную жизнь звезд. Историю превращения британского пианиста Реджинальда Дуайта в культовую фигуру мировой сцены Элтона Джона сначала оценили на фестивале в Каннах, а потом она разошлась по кинотеатрам мира. Элтон никогда не скрывал, что он большой греховодник — наркоман, гей и скандалист. Такая репутация не помешала ему быть другом принцессы Дианы, получить титул сэра от королевы Елизаветы, да и в Москве его всегда тепло принимали еще во времена Советского Союза. А несколько лет назад, во время своего президентства, Дмитрий Медведев ходил на концерт Элтона Джона и остался доволен. Все важные вехи жизни артиста отражены в фильм «Рокетмен». Сценаристов консультировал сам 72-летний Элтон. И именно он настаивал на том, чтобы показать без прикрас даже самые мрачные страницы.

Но от демонстрации некоторых вещей стоило бы воздержаться, решили в компании «Централ Партнершип» и вырезали из картины несколько сцен. Кинокритик Антон Долин видел фильм до правки и после. Он считает, что российского зрителя лишили полноценного понимания сюжетной линии: «Те события, которые мотивируют его поступки, абсолютно пропали из цензурированной версии, то есть мы не понимаем ни почему Элтон Джон находится в эйфории — а это происходит, потому что он потерял девственность с любимым мужчиной — ни почему он находится в депрессивном настроении — он уличил любимого мужчину в измене и порвал с ним отношения. Мы ничего этого не увидим. Конечно, это голливудская картина, и там все показано даже целомудреннее, чем в фильме “Красотка”, но вопрос не в том, покажут нам сцены секса или нет, а в том, что характер и сюжет оказываются совсем другими, нежели было задумано авторами».

В компании «Централ Партнершип» пояснили, что просто привели прокатную картину в соответствие с законодательством. В России действительно запрещено показывать киноленты пропагандирующие педофилию, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, а также имеющие признаки порнографии. В «Рокетмене» ничего подобного не было. Прокатчику достаточно было выпустить фильм с рейтингом 18+. Цензура возмутила создателей картины и самого Элтона Джона, ведь российский прокатчик не поставил их в известность. Однако этот скандал может сыграть им на руку, полагает управляющий партнер международной коллегии адвокатов «Левант и партнеры» Матвей Левант: «Правообладатель, конечно, должен согласовывать подобные изменения, но в конечном итоге что происходит? Всем нужны кассовые сборы от проката, а в связи с этой шумихой, безусловно, фильм еще больше привлечет внимание аудитории. Я думаю, что у правообладателя не должно возникнуть проблем».

Российские зрители решили байкотировать урезанную версию «Рокетмена». В соцсетях многие пишут, что сдали купленные билеты в кино, и отныне все фильмы, которые будет показывать «Централ Партнершип», станут смотреть бесплатно в интернете, пусть даже и на пиратских сайтах.

Фильм «Рокетмен» собрал в мировой кассе $67 млн. Его бюджет — $40 млн.