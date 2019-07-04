Тубдиспансер призывают на службу

4 июля Арбитражный суд Москвы провел предварительное слушание по иску представителей Русской православной церкви к столичному департаменту имущества. Истец настаивает: ответчик многократно по «надуманным причинам» отказывал в рассмотрении заявления, суть которого сводится к передаче двух зданий туберкулезного диспансера в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Речь идет о бывших домовых храмах постройки конца XIX и начала XX веков на ул. Стромынка, 10 и ул. Барболина, 3. В первом сегодня расположен лечебный корпус тубдиспансера, во втором — морг.

Иск в арбитраж подан от лица Патриаршего подворья храма Святого Николая Мирликийского при Московском городском научно-практическом центре по борьбе с туберкулезом. По словам юриста ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» Кирилла Плаксина, помещения на Стромынке, 10 и Барболина, 3, на которые претендует духовенство, «находятся в бессрочном оперативном управлении учреждения и числятся на балансе департамента городского имущества».

О том, что представители Московского патриархата еще в 2018 году обратились в департамент имущества с просьбой передать здания в ведение РПЦ, сотрудники ГБУЗ не знали.

«Мы узнали об этом только после того, как департамент отказал РПЦ и нас привлекли для участия в суде как третье лицо,— рассказал господин Плаксин.— В одном из помещений (ул. Барболина, 3.— “Ъ”) расположено патологоанатомическое отделение, или, проще говоря, морг. Там находятся тела умерших пациентов, болевших туберкулезом, и сложно представить, что в здании будет осуществляться иная деятельность. Сама идея противоречит законодательству: нормам СанПиН и требованиям федерального законодательства. Помещение считается объектом повышенной опасности».

Что касается другого объекта — двухэтажного здания на Стромынке, 10, господин Плаксин также подчеркивает невозможность организации в нем церковного прихода. «Там мы лечим пациентов с открытой формой туберкулеза, поэтому, чтобы организовать в здании иную деятельность, потребуется тщательная санитарная обработка, три года консервации помещения, рекультивация почвы вокруг и еще одна обработка, что, впрочем, вряд ли полностью решит вопрос с потенциальной угрозой эпидемии туберкулеза»,— сказал Кирилл Плаксин. Он также добавил, что ни юристы ГБУЗ, ни представители департамента до сих пор не располагают информацией, что именно РПЦ планирует делать с помещениями.

В ходе предварительного слушания на это обратила внимание представитель мэрии Анна Стогова. По ее словам, ведомство дважды отказывало патриархату в рассмотрении заявления в связи с тем, что «не была указана деятельность, для которой истец просит передать помещения, и конкретная площадь объектов».

Судья Динар Гилаев отметил в ходе слушания, что ему «понятно, что именно истец хочет там организовать». Впрочем, представители истца так и не развили эту тему.

По словам Кирилла Плаксина, примерная площадь оспариваемого помещения на ул. Барболина, 3 может составлять около 1,1 тыс. кв. м. Здание было построено в 1904 году как церковь в честь иконы Богородицы «Утоли моя печали». Площадь здания на ул. Стромынка, 10 господин Плаксин также не смог назвать точно, оценив ее «примерно в 7,5 тыс. кв. м». Помещение было построено в 1894 году.

Причины для отказа передать исторические здания в ведение РПЦ руководитель юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) считает «надуманными».

«Департамент по надуманным причинам отказывает в рассмотрении заявления, не принимая решений о передаче или отказе в передаче объектов,— рассказала игуменья Ксения “Ъ”.— Подворьем в суд подано заявление, содержащее требование обязать департамент рассмотреть заявление о передаче указанных объектов и принять одно из решений, предусмотренных федеральным законом №327. По существу, обжалуется бездействие департамента».

Говоря об историческом здании на Стромынке, 10, игуменья Ксения отмечает, что «здание домового храма бывшей богадельни братьев Боевых 1894 года постройки занято (в настоящий момент.— “Ъ”) столовой и актовым залом, а также врачебными и процедурными кабинетами». «В результате богослужения проводятся в алтарной части, где размещена столовая, под стук столовых приборов,— говорит она.— Больничные палаты в данном здании не размещены. Поэтому в случае передачи объекта перемещать больных не придется».

Отметим, закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» регулирует порядок безвозмездной передачи в собственность или безвозмездное пользование религиозным организациям имущества религиозного назначения. По данным Росимущества, в 2018 году было рассмотрено 260 заявлений религиозных организаций различных конфессий. В собственность или безвозмездное пользование передано 87 объектов. Среди наиболее известных объектов — здания Христорождественского женского монастыря в Тверской области, Кафедральный Успенский собор с колокольней в Смоленске.

Первое слушание по существу иска подворья Московского патриархата к департаменту имущества Москвы назначено Арбитражным судом на 1 августа.

Мария Старикова, Павел Коробов