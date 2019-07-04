В Гулькевичах 4-летний мальчик утонул в аквапарке

Трагический инцидент произошел в среду, 3 июля, в Гулькевичах. 32-летняя жительница поселка Комсомольского Гулькевичского района с 3-х и 4-х летним сыновьями находилась в местном аквапарке. Как сообщили в СУ СКР по краю, около 19:00 женщина обнаружила 4-летнего сына в одном из бассейнов без признаков жизни.

Бригада скорой медицинской помощи, вызванная на место, зафиксировала смерть ребенка. Следственным отделом по Гулькевичскому району регионального СКР возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям матери погибшего, а также сотрудников аквапарка.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что сегодня, 4 июля, в ДТП на трассе Краснодар – Кропоткин погибла 3-летняя девочка. От полученных травм скончались двое взрослых, ехавших с ребенком в одной машине. Предположительный виновник аварии – превысивший скорость водитель Mercedes – доставлен в больницу.

Дмитрий Михеенко