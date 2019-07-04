В массовом ДТП на Кубани погибли двое взрослых и трехлетняя девочка

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Сегодня, 4 июля, в 13:00 в Тбилисском районе на трассе Краснодар – Кропоткин произошла массовая авария с тремя погибшими. Как сообщили в ГУ МВД по краю, предварительно, водитель Mercedes превысил скорость и столкнулся с впередиидущим ВАЗом «девяносто девятой» модели. От удара отечественная легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в Hyundai Solaris.

В ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ. Среди погибших трехлетняя девочка. В больницу доставлены двое пассажиров Mercedes, среди которых 12-летний ребенок.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Дмитрий Михеенко