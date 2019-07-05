Родня за полковника в ответе

Во время судебного процесса над бывшим начальником тыла ГУ МВД по Нижегородской области Ихтияром Уразалиным прокурор попросил арестовать имущество его родственников стоимостью более 27 млн руб. в Астраханской области. Ранее после вмешательства Верховного суда РФ арест части имущества был отменен как незаконный. Однако гособвинение считает, что бывшие тесть и теща отставного полковника, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки, не могли самостоятельно приобрести столько недвижимости. Подсудимый Уразалин назвал это ходатайство «беспределом», взяв время подумать над ответом ­прокурору.



В длительном судебном процессе по обвинению бывшего тыловика нижегородской полиции Ихтияра Уразалина встал вопрос об аресте имущества в счет возможного возмещения штрафа по уголовному делу (до 70-кратной суммы взятки). Напомним, бывшего полковника вместе с коммерсантом Иосифом Дрицем обвиняют в том, что в 2014 году они посредничали при передаче в следственную часть ГСУ взятки в 30 млн руб. из изъятых денег-вещдоков за прекращение уголовного дела против обнальщика Максима Осокина. Обвиняемый Дриц вину признал и дал показания на Ихтияра Уразалина. Тот утверждает, что его подельник врет, а уголовное дело сфабриковано при участии оперативников УФСБ. Предполагаемых взяточников в полицейском следствии следователи СК пока так и не нашли — они фигурируют как «неустановленные лица».

На очередном судебном заседании гособвинитель попросил наложить арест на имущество бывшего тестя и тещи Байтемира и Асимы Тулебаевых, бывшей жены Динары Уразалиной и сына Анвара. Прокурор перечислил принадлежащие им в Астраханской области дома, жилые помещения, несколько земельных участков площадью до 50 тыс. кв. м и семь автомобилей от «Лады Гранты» до Toyotа, резюмировав, что общая стоимость имущества составляет 27,1 млн руб. «Тулебаевы являются пенсионерами, нигде не работают, сведения о предпринимательской деятельности супруги отсутствуют, сыну Уразалина на момент регистрации права собственности на земельный участок исполнилось всего пять лет», — сообщил прокурор Сергей Лукоянов. По версии обвинения, все это имущество приобреталось на коррупционные доходы Ихтияра Уразалина и фактически принадлежит ему.

Любопытно, что ранее родственники подсудимого дошли до Верховного суда, оспаривая наложенный на имущество арест, в результате президиум Нижегородского облсуда в июле 2018 года отменил решения об аресте имущества Тулебаевых. Прокурор Лукоянов признал, что изначально следствие ошиблось: часть астраханской недвижимости действительно издавна принадлежит родне Ихтияра Уразалина и о нем речь не идет. Гособвинение просит арестовать значительную часть имущества, которое было зарегистрировано на родственников обвиняемого после даты предполагаемого преступления в апреле 2014 года.

В ответ Ихтияр Уразалин потребовал от прокуратуры предъявить конкретные доказательства его преступных доходов, сообщив, что он не имеет никакого отношения к имуществу своих бывших родственников. «Они достаточно обеспеченные люди, у них личное подсобное хозяйство, доходы от которого налогом не облагаются. Что значит — «пенсионеры»? У нас в стране есть примеры пенсионеров, вообще обладающих несметными богатствами. Я считаю, что здесь присутствует месть, чтобы создать очередные неудобства моим бывшим родственникам. По сути, это беспредел. Как можно арестовать имущество собственников без них самих? Это незаконно, надо вызывать их в суд», — сказал арестант. Вместе с адвокатом он попросил время, чтобы тщательно изучить ходатайство следствия и сформулировать свою позицию по нему.

Кроме того, защитник обвиняемого тыловика Игорь Прокофьев около часа допрашивал бывшего следователя третьего следственного управления ГСУ СК РФ Александра Камаева, пытаясь уличить его в процессуальных нарушениях, допущенных в ходе расследования. Господин Камаев какие-либо нарушения отрицал, на некоторые настойчивые расспросы адвоката отвечал расплывчато, отсылая защиту к «общей совокупности доказательств». Рассмотрение уголовного дела продолжится 5 августа, тогда же суд рассмотрит вопрос по аресту имущества.

Роман Кряжев