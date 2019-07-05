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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Родня за полковника в ответе

Прокуратура намерена арестовать имущество по делу Ихтияра Уразалина

Во время судебного процесса над бывшим начальником тыла ГУ МВД по Нижегородской области Ихтияром Уразалиным прокурор попросил арестовать имущество его родственников стоимостью более 27 млн руб. в Астраханской области. Ранее после вмешательства Верховного суда РФ арест части имущества был отменен как незаконный. Однако гособвинение считает, что бывшие тесть и теща отставного полковника, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки, не могли самостоятельно приобрести столько недвижимости. Подсудимый Уразалин назвал это ходатайство «беспределом», взяв время подумать над ответом ­прокурору.


В длительном судебном процессе по обвинению бывшего тыловика нижегородской полиции Ихтияра Уразалина встал вопрос об аресте имущества в счет возможного возмещения штрафа по уголовному делу (до 70-кратной суммы взятки). Напомним, бывшего полковника вместе с коммерсантом Иосифом Дрицем обвиняют в том, что в 2014 году они посредничали при передаче в следственную часть ГСУ взятки в 30 млн руб. из изъятых денег-вещдоков за прекращение уголовного дела против обнальщика Максима Осокина. Обвиняемый Дриц вину признал и дал показания на Ихтияра Уразалина. Тот утверждает, что его подельник врет, а уголовное дело сфабриковано при участии оперативников УФСБ. Предполагаемых взяточников в полицейском следствии следователи СК пока так и не нашли — они фигурируют как «неустановленные лица».

На очередном судебном заседании гособвинитель попросил наложить арест на имущество бывшего тестя и тещи Байтемира и Асимы Тулебаевых, бывшей жены Динары Уразалиной и сына Анвара. Прокурор перечислил принадлежащие им в Астраханской области дома, жилые помещения, несколько земельных участков площадью до 50 тыс. кв. м и семь автомобилей от «Лады Гранты» до Toyotа, резюмировав, что общая стоимость имущества составляет 27,1 млн руб. «Тулебаевы являются пенсионерами, нигде не работают, сведения о предпринимательской деятельности супруги отсутствуют, сыну Уразалина на момент регистрации права собственности на земельный участок исполнилось всего пять лет», — сообщил прокурор Сергей Лукоянов. По версии обвинения, все это имущество приобреталось на коррупционные доходы Ихтияра Уразалина и фактически принадлежит ему.

Любопытно, что ранее родственники подсудимого дошли до Верховного суда, оспаривая наложенный на имущество арест, в результате президиум Нижегородского облсуда в июле 2018 года отменил решения об аресте имущества Тулебаевых. Прокурор Лукоянов признал, что изначально следствие ошиблось: часть астраханской недвижимости действительно издавна принадлежит родне Ихтияра Уразалина и о нем речь не идет. Гособвинение просит арестовать значительную часть имущества, которое было зарегистрировано на родственников обвиняемого после даты предполагаемого преступления в апреле 2014 года.

В ответ Ихтияр Уразалин потребовал от прокуратуры предъявить конкретные доказательства его преступных доходов, сообщив, что он не имеет никакого отношения к имуществу своих бывших родственников. «Они достаточно обеспеченные люди, у них личное подсобное хозяйство, доходы от которого налогом не облагаются. Что значит — «пенсионеры»? У нас в стране есть примеры пенсионеров, вообще обладающих несметными богатствами. Я считаю, что здесь присутствует месть, чтобы создать очередные неудобства моим бывшим родственникам. По сути, это беспредел. Как можно арестовать имущество собственников без них самих? Это незаконно, надо вызывать их в суд», — сказал арестант. Вместе с адвокатом он попросил время, чтобы тщательно изучить ходатайство следствия и сформулировать свою позицию по нему.

Кроме того, защитник обвиняемого тыловика Игорь Прокофьев около часа допрашивал бывшего следователя третьего следственного управления ГСУ СК РФ Александра Камаева, пытаясь уличить его в процессуальных нарушениях, допущенных в ходе расследования. Господин Камаев какие-либо нарушения отрицал, на некоторые настойчивые расспросы адвоката отвечал расплывчато, отсылая защиту к «общей совокупности доказательств». Рассмотрение уголовного дела продолжится 5 августа, тогда же суд рассмотрит вопрос по аресту имущества.

Роман Кряжев


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