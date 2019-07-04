Свидетель стал осужденным

В Перми бывший глава местного отделения организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ) Александр Соловьев приговорен к штрафу в 300 тыс. руб. По версии следствия, после запрета деятельности центра судом он убеждал последователей не прекращать проводить религиозные собрания. При этом обвинение просило отправить иеговиста в колонию на три с половиной года. Господин Соловьев, который вину не признал, пояснил, что суд запретил только деятельность юрлиц, а он продолжал следовать религии как физическое лицо.

Орджоникидзевский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего главы пермской организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы», старейшины собрания «Северная Пермь» Александра Соловьева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (экстремистская деятельность). Как установило следствие, с мая 2017-го по 22 мая 2018 года он, являясь последователем и приверженцем «Управленческого центра», после запрета судом участвовал в деятельности этой организации.

Напомним, в апреле 2017 года Верховный суд РФ по иску Минюста признал экстремистским «Управленческий центр свидетелей Иеговы» и запретил деятельность 395 отделений организации и более 2 тыс. групп иеговистов на территории России.

По мнению суда, организация угрожает общественной безопасности, пропагандируя свое религиозное превосходство, разрыв родственных и семейных связей, отказ от определенных видов медпомощи, а также воинской службы.

В деле фигурируют записи бесед старейшины с последователями учения, которые намеревались покинуть организацию. Так, 25 ноября 2017 года в своей машине Александр Соловьев разговаривал с Флягиным и уговаривал его отказаться от ранее принятого решения. При этом, как считает следствие, он применял психологические методы давления и убеждения. Аналогичную беседу он провел с супругами Шерстобитовыми в их квартире 14 декабря. А 17 декабря он уже участвовал в массовом собрании последователей свидетелей Иеговы в ДК имени Чехова.

Как следует из приговора, беседы со свидетелями фиксировались в рамках оперативного эксперимента сотрудниками МВД. По мнению защиты, эти свидетели были участниками оперативных мероприятий. 22 мая прошлого года господин Соловьев был задержан. При обыске у него изъяли электронные носители информации, а также литературу религиозного содержания. Всего, по данным оперативников, в Перми насчитывается около 1,5 тыс. последователей свидетелей Иеговы, десять из которых являются руководителями различного уровня.

Александр Соловьев вину не признал. Он рассказал, что после запрета деятельности «Управленческого центра» исповедовал веру не как председатель организации, а как физическое лицо.

Быть последователем этого религиозного течения не запрещено. Он отметил, что не оказывал давления на свидетелей, а просто вел с ними беседы «как верующий с верующим». Как утверждает Александр Соловьев, стенограмма разговоров является урезанным вариантом беседы и искажает ее суть.

Как сказано в приговоре со ссылкой на свидетелей, старейшина говорил последователям, что после формального запрета центра в деятельности организации ничего не должно измениться, настаивал на необходимости продолжения собраний, а также применения методов конспирации. Также он заявил супругам Шерстобитовым, что в случае их отказа от «истинной веры» им будет запрещено общаться с детьми, которые также являлись адептами учения.

Гособвинитель Анастасия Тютикова предложила суду назначить господину Соловьеву наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Председательствующий решил, что исправление подсудимого возможно без лишения свободы. С учетом положительных характеристик Александра Соловьева он приговорен к штрафу в 300 тыс. руб. Решение судьи сторонники господина Соловьева встретили громкими аплодисментами.

Сам осужденный заявил, что, с одной стороны, удовлетворен решением суда, а с другой — не считает себя виновным. «После запрета деятельности юридического лица я не действовал как его руководитель или представитель,— сказал он.— Я остался верующим человеком, в решении Верховного суда говорится, что верующие могут исповедовать учение. Мы будем обжаловать приговор».

Отметим, что задержания последователей учения ранее прошли в ряде регионов РФ. В феврале 2019 года суд Орла приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена к шести годам колонии за «активные действия организационного характера», которые он предпринял для возрождения местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и ликвидирована в 2016 году). Суд счел, что, созывая собрания и проводя богослужения, он выступил организатором экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, после чего защита заявила о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека. А в Сургуте до сих пор проводятся проверки информации о пытках после задержаний восьми иеговистов. Сообщения о жалобах поступили в феврале 2019 года. В марте следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по ХМАО опровергло информацию о насилии, заявив, что телесные повреждения последователи получили после проведения следственных действий.

По версии надзорного органа, участники запрещенной организации распространили информацию о пытках для «воздействия на следствие и дискредитации правоохранительных органов».

В четверг адвокат одного из потерпевших Дмитрий Колобов сообщил “Ъ”, что получены уже два отказа в возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). «Мы продолжаем настаивать на пересмотре жалоб потерпевших, так как проверки по ним проводило СУ СКР по ХМАО. По нашему мнению, они не могут дать объективную оценку эпизодам, в которых участвовали их сотрудники»,— полагает адвокат.

А в докладе о свободе вероисповедания в мире за 2018 год (представлен в конце июня), который готовит Госдеп США, сказано, что «в России свидетелей Иеговы абсурдно и отвратительно заклеймили как террористов и власти конфисковали их имущество, а затем угрожали их семьям».

Дмитрий Астахов, Пермь; Дарья Соколова, Екатеринбург; Полина Ячменникова