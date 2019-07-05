Сам себе потребитель

Как стало известно “Ъ”, в рамках системы быстрых платежей (СБП) исчезнет сценарий переводов me2me (сам себе) и останется только c2c (потребитель потребителю). Как уверяют в ЦБ, изменения направлены на оптимизацию IT-процессов. Возможность переводить деньги самому себе на счета в разных банках сохранится. Однако по таким переводам, которые фактически не несут риски транзитных операций, кредитные организации не смогут предлагать, как планировали ранее, более низкие тарифы и повышенные лимиты на перевод.

О том, что НСПК как оператор системы быстрых платежей отменил обязательную сертификацию переводов граждан по сценарию me2me, “Ъ” рассказали участники системы. По их словам, это шаг на пути к полному отказу от этого сценария и переводу всех платежей на стандарт c2c. «Переводы me2me будут встроены в c2c-переводы,— подтвердили в пресс-службе Банка России.— Данные изменения носят технический характер и направлены на оптимизацию IT-процессов банков». В НСПК уточнили, что данные изменения направлены на унификацию технологического процесса переводов и упрощение клиентского опыта. В ЦБ и НСПК подтвердили, что возможность перевода средств между своими счетами в разных банках для пользователей сохраняется.

По словам собеседников “Ъ”, причиной отказа от me2me-сценария стали определенные сложности в его реализации. «В частности, это связано с тем, что у некоторых граждан карты в разных банках порой привязаны к разным номерам телефонов, и тогда перевод me2me затруднен, так как он предполагает использование одного номера»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. В то же время можно было просто добавить иной идентификатор, например, ИНН, потому что большинство переводов проходят сейчас именно по каналу me2me, считает представитель одного из банков—участников СБП. Действительно, сценарий me2me крайне востребован. В банке «Ак Барс» в первые месяцы такие переводы составляли почти 50%, в банке «Русский стандарт» — более 70%. В РНКО «Платежный центр» планируют поддерживать сценарий me2me, так как это удобно клиенту и «не нужно второй раз вводить свой номер телефона, достаточно просто выбрать банк, в который необходимо перечислить средства», отмечает член совета директоров РНКО Александр Погудин. «ВТБ относится к этому решению сдержанно,— сообщили в пресс-службе банка.— Существующее разделение трансакций позволяет проводить анализ пользовательского поведения, эффективнее формировать продуктовые предложения и выстраивать коммуникацию с клиентами».

Банк России запустил систему быстрых платежей 28 февраля. В настоящее время к ней подключено 14 банков. По данным ЦБ, к настоящему времени через систему переведено почти 9 млрд руб. и около 1 млн трансакций.

С учетом грядущего масштабного расширения числа участников СБП унификация сценариев может быть оправданна, отмечают эксперты. «По сути, c2c включает в себя me2me, технический сценарий один и тот же. Но раньше банкам приходилось реализовывать два протокола, а сейчас только один,— поясняет руководитель направления эквайринга и электронной коммерции "Ак Барса" Ильназ Ситдиков.— Это гораздо упрощает работу тем банкам, которые только входят в систему». Отсутствие дополнительной сертификации для переводов me2me упростит для банков технологическую сторону реализации таких переводов и ускорит подключение к системе СБП кредитных организаций, соглашается предправления банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов.

Впрочем, если банкам унификация сценариев упростит жизнь, то их клиентов она может лишить вполне ощутимых льгот. «В рамках сценария me2me сама система, то есть, по сути, ЦБ, гарантирует, что перевод человек отправляет сам себе, что фактически означает отсутствие риска проведения сомнительных транзитных операций, направленных на вывод средств,— поясняет один из участников системы.— В случае с с2с-сценарием такой гарантии у банка нет, а значит, выше риски сомнительных операций». По словам участников системы, изначально предполагалось, что в самой системе будут разные тарифы для переводов по сценарию me2me как фактически безрисковых и с2с. «В известном смысле отличием операции me2me от общего типа c2c могла бы быть тарифная политика, согласно которой перевод самому себе в другой банк был бы дешевле, чем другому лицу,— говорит директор департамента эквайринга банка "ФК Открытие" Александр Дынин.— Однако в утвержденных тарифах такого положения нет, и смысл выделять этот сервис в отдельный тип операций действительно неочевиден».

Ксения Дементьева