Поколение без амбиций?

Нынешние абитуриенты — из поколения, родившегося после 2000 года. Его называют «поколением Z» (некоторые специалисты считают «зетами» детей, родившихся после 1996 года). У них свои ценности и свои представления о карьере. Крупнейшие исследовательские компании предприняли попытку понять, что они хотят от жизни и с чем идут в вуз.

Поколение Z, родившееся после 2000 года,— это одна треть от 7,7 млрд человек в мире. Эти дети росли в социальных сетях. У многих из них были учетные записи электронной почты и профили, едва они начинали ходить. Они не представляют жизнь без Сети и мобильных телефонов, и к окончанию школы многие из них уже стали героями в YouTube.

Их мысли и взгляды на мир формировались в разгар экономических потрясений Великой рецессии 2008–2009 годов. Они пережили легализацию однополых браков и марихуаны, угрозы терроризма, глобального потепления и насилия с применением оружия. У них другие гендерные нормы: 38 процентов центениалов считают, что пол больше не определяет человека, как раньше. Ожидаемый возраст вступления в брак и рождение детей откладывают до 25–27 лет.

Социологи считают, что поколение Z (центениалы) хорошо научилось распознавать недостоверную или неактуальную информацию, не склонно прислушиваться к мнениям официальных и признанных спикеров и выбирают своих экспертов. Приоритеты меняют очень быстро: то, что было модно вчера, сегодня сменяется новой модой.

У «зетов» скептическое отношение к перспективам экономики: они выросли в условиях неопределенности, увеличивающегося неравенства доходов и неработающих социальных лифтов. Последние 10 лет показали российским «зетам», что в стране может случиться что угодно и все может пойти не так, как предполагалось.

«Зеты» менее амбициозны, чем их предшественники, только 50 процентов хотят получать высокие зарплаты и быть богатыми. Этих ребят больше привлекает социальная реализация, чем наличие детей и создание семьи.

При этом российские «зеты» амбициознее, чем их сверстники в других странах,— в России 41 процент респондентов хочет начать собственный бизнес.

У них нет пиетета к старшим: они общаются с ними свободно и на равных. Дети Z лучше взрослых ориентируются в современной постоянно меняющейся жизни. Центениалы не верят в высшую справедливость, убеждены, что в результате социально-экономических потрясений старшие поколения стали более циничными.

Одна из важнейших установок — самореализация. Они постоянно говорят о саморазвитии, самосовершенствовании. При этом саморазвитием считается любое увлечение, любая деятельность — путешествия, занятия музыкой или рисованием, походы в кино или театр, интерес к истории, фотографирование. «Зеты» ждут похвалы и признания их действий, стремятся к популярности в социальных сетях, среди друзей.

Для саморазвития нужно уметь быстро обрабатывать огромные потоки информации в ограниченное время. Исследователи выяснили: «зеты» не останавливают свое внимание на чем-либо более 8 секунд.

Быстро схватывают идею, потом, если потребуется, дополняют ее подробностями. Они не хотят и не могут учиться по методикам своих родителей, лекциям предпочитают интерактив

Еще одна их особенность — уверенность в собственной уникальности. Каждый считает себя непохожим на других, свои увлечения они описывают как необычные. Высоко ценят личную свободу, их девиз: «Мы все разные, и каждый волен делать что хочет». В то же время у них нет уверенности, что постепенные усилия приведут к цели (да и не факт, что эта цель вообще есть).

«Зеты» не стремятся к разрушению и ценят спокойствие, стараются формально следовать правилам — это не поколение протеста. Но поступают так, как считают правильным, не ставя в известность родителей, демонстрируя послушание и конформизм. При этом среди своих главных задач они называют желание изменить общество в лучшую сторону.

Главный запрос к жизни — быть счастливым. Успех измеряется не богатством и статусом, а разнообразием жизненных впечатлений. Они не думают о том, чтобы менять мир или общество, и в первую очередь хотят сделать комфортной жизнь свою и близких.

Притом что «зеты» выросли на современных технологиях, 67 процентов из них делают покупки в обычных магазинах, а не через интернет-приложения. Центениалы бережливы, они готовы долго искать товар по соответствию цены и качества и выбирают лучшие предложения. Не гоняются за брендами и ради экономии готовы покупать одежду и обувь секонд-хенд.

Слова «карьера», «престижная работа» для них не на первом месте. Работа должна приносить удовольствие, а зарабатывание на жизнь не отнимать много времени. «Зеты» не хотят работать на износ ради денег. 87 процентов из них предпочитают работу по гибкому графику. Еще одна особенность этого поколения: эти ребята своенравны — они не подлаживаются под работодателя, им проще поменять место работы. В 2018 году 43 процента центениалов, по данным компании Deloitte, рассчитывали уйти с работы в течение 2 лет и только 28 процентов собирались проработать в одной компании более 5 лет. 62 процента представителей этого поколения были уверены, что фриланс — реальная альтернатива полной занятости.

Стоит ли удивляться, что они не ставят перед собой амбициозные цели, чтобы не разочароваться в своих ожиданиях от будущего. «Safe choice», «нормальная жизнь», «простое счастье», комфорт, благополучие, спокойствие, семья — когда придет время — вот их идеал.

Источники: Forbes, Deloitte, Microsoft, Сбербанк