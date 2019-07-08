Квест вместо учебника

Как учить поколение Z и — не менее важный вопрос — как с ними работать? Кадровые агентства на Западе уже отмечают высокую текучку кадров среди «зетов» и их, мягко говоря, наплевательское отношение к рабочим договоренностям, среди которых прогулянное собеседование — самое меньшее зло. «Огонек» задумался над советами, которые дает американский писатель Дэвид Стиллман, автор книги «Поколение Z»

Как учить детей поколения Z?

Сложность ситуации в том, что современное образование воспринимается «зетами» как глубоко архаичное, а учителя не воспринимаются как авторитеты. Поэтому для успешного обучения «зетов» требуется:

- оснащение классов современными гаджетами;

- вместо учебников — электронные книги и пособия;

- индивидуальный подход к каждому ученику вместо обычной «уравниловки»;

- создание мотивации и здоровой конкуренции среди учащихся;

- сложные темы подавать в виде презентаций с наглядными образами и минимумом текста;

- часть тестовых заданий должна быть в форме компьютерной игры (например, квеста);

- привлечение в школы и другие учебные заведения людей, достигших успеха в той или иной области;

- введение коучинга как предмета, чтобы дети учились правильно ставить цели и достигать их;

- занятия на сплочение команды и принятие совместных решений.

Как работать с «зетами»

- ставить четкие цели и задачи, которые дают быстрый видимый результат;

- создание интереса через привлечение к участию в больших проектах, пусть это будет небольшой этап одной из задач, но ощущение причастности к чему-то большему очень хорошо мотивирует;

- общение на равных — центениалы авторитетов не признают;

- удаленная работа — самый привлекательный вариант для Z;

- сроки работы должны строго регламентироваться — это единственное ограничение, которое приемлемо для этого поколения;

- поощрения и небольшие вознаграждения в конце каждого успешного завершения работы.