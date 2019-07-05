Помощь маломощным

По данным “Ъ”, регуляторы хотят поддержать выпуск российских газовых турбин мощностью от 25 МВт, основной производитель которых — входящая в «Ростех» Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Речь идет о программе замены старых турбин этого класса за счет оптового энергорынка, что, по оценкам аналитиков, может обойтись в 5 млрд руб. ежегодно. Минэнерго оценивает спрос на такие машины в 25 штук в год, но генкомпании осторожно оценивают необходимость в их обновлении.

Межведомственный координационный совет по энергомашиностроению (его курируют Минэнерго и Минпромторг) обсуждает механизм поддержки сегмента российских газовых турбин малой мощности — от 25 МВт до 65 МВт — через оптовый энергорынок, рассказали “Ъ” источники, знакомые с обсуждением. По их словам, предложение внес ответственный секретарь совета, бывший министр энергетики Сергей Шматко. Основным бенефициаром программы может стать ОДК «Ростеха», у которой уже есть серийное производство турбин 25 МВт. Вопрос обсуждается на уровне министерств, в правительство его еще не выносили, хотя поддержку рассчитывают ввести с 2020 года.

Сейчас машины мощностью 25 МВт в основном используют в распределенной энергетике (главным образом, для собственных нужд промышленности). ОДК также поставляла четыре ГТА-25 на Сакскую ТЭЦ в Крыму. Машины на 25 МВт выпускает и «РЭП Холдинг» по лицензии Solar Turbines, а также «Ладога» на 32 МВт по лицензии GE. Турбины большей мощности в РФ не производятся.

Механизм поддержки может быть схож с договорами на поставку мощности (ДПМ), которые гарантируют возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Генкомпаниям на ежегодных отборах будут выделять квоту в 200–300 МВт на замену старых турбин, тем самым давая загрузку машиностроителям. Как следует из анализа Минэнерго (есть у “Ъ”), в классе малых турбин (до 50 МВт) эксплуатируется 245 газовых машин мощностью 4,9 ГВт (средняя мощность — 20 МВт). Из них до 2035 года будет выведено около 4 ГВт. Спрос на такие машины министерство оценивает в 25 штук в год.

Выручку от заказов машиностроители будут направлять на улучшение экономических и физических параметров оборудования, пояснил “Ъ” источник, знакомый с предложением министерств. Так, постепенно должен расти КПД турбин, мощность, ОДК должна будет перевести оборудование с газового на парогазовый цикл и двухтопливную систему (сейчас работают только на газе и не могут использовать мазут в качестве резерва). При этом, по словам собеседника “Ъ”, оборудование ОДК не будет пользоваться привилегиями — генкомпании смогут штрафовать производителя за поломки или задержку поставок.

В генкомпаниях сдержанно оценивают необходимость замены этого класса оборудования. В «Квадре» сказали, что нужды в этом сейчас нет, в «Т Плюс» — что для ТЭЦ компании интересны газовые турбины мощностью 125 МВт. В «Интер РАО» уточнили, что у компании только одна турбина малой мощности. Все проекты строительства и модернизации «РусГидро» подразумевают использование турбин большей мощности, которые «более эффективны для крупных электростанций».

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что участвуют в обсуждении поддержки газовых турбин мощностью от 25 МВт. Там отмечают, что в РФ уже производится полный цикл таких турбин, поэтому предлагают также подумать над «пилотными проектами с использованием экспериментальных образцов газовых турбин российского производства мощностью 65 МВт и выше». Аналогичную поддержку предполагается дать российским турбинам «Силмаша» мощностью от 100 МВт. В Минпромторге “Ъ” заявили, что «такую программу не разрабатывают», но «концептуально поддерживают» развитие генерации на базе российских турбин малой мощности. В ОДК от комментариев отказались. В Минэкономики заявили, что поддерживать нужно только перспективные технологии и «неочевидно», почему поддержку этого сегмента нужно «вешать» на оптовый рынок, «который уже перегрет различными видами надбавок».

По оценке Николая Посыпанко из Vygon Consulting, такой механизм поддержки будет обходиться энергорынку в 5 млрд руб. ежегодно «и одновременно расширит возможности перехода на собственную генерацию и отказа от покупки энергии в общей сети». Спрос на турбины мощностью 25 МВт сейчас, по его расчетам, не более 15 штук в год. По мнению руководителя направления «Электроэнергетика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Алексея Хохлова, рынок турбин малой мощности более перспективен, чем рынок крупных машин. Но поддержка этого сегмента через энергорынок «является разрушительной» и по сути переводит регулятора «в режим микроуправления отдельным сегментом оборудования».

Татьяна Дятел