Банк России притронулся к ключевой ставке Эльвира Набиуллина допускает ее снижение в июле на один и даже на два шага

Банк России на своем июльском заседании будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки, в том числе возможно обсуждение движения вниз не на стандартный шаг в 0,25 процентного пункта, но и на 0,5 процентного пункта. Фактически это сильный, хотя и неформальный, сигнал рынкам о том, что ставка с большой вероятностью будет снижена.

О возможных решениях совета директоров ЦБ заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 4 июля в Санкт-Петербурге в рамках Международного финансового конгресса. Глава ЦБ подчеркнула, что, по мнению регулятора, сейчас проинфляционные риски продолжают ослабевать, а баланс проинфляционных и антиинфляционных рисков на 2020 год «смещен вниз».

Госпожа Набиуллина отметила, что июльское заседание совета директоров Банка России, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке, не предполагает пересмотра прогноза ЦБ, изменение которого, напомним, может стать основанием для снижения ключевой ставки. Тем не менее, подчеркнула она, это не мешает совету директоров рассматривать вопрос о том, как новые поступившие данные (в частности, об относительно низком объеме экспорта и ценах) могут влиять в будущем на сам прогноз — «какой потенциал изменений» они включают в себя.

При этом глава ЦБ прямо заявила, что возможность снижения ключевой ставки в июле 2019 года будет рассматриваться и подтвердила, что на прошлом заседании совета директоров в июне рассматривался вопрос о снижении ключевой ставки не на 0,25 процентного пункта (п. п.), а на два шага вниз, то есть на 0,5 п. п.

Эльвира Набиуллина не исключила, что ЦБ уже в июле будет рассматривать и такой вариант решения — два шага снижения. Однако она подчеркнула, что при прочих равных Банк России предпочитает более сильному снижению ставки более частое.

Если рассматривать заявление главы ЦБ как сигнал рынкам (напомним, формально он таковым считаться не должен — Эльвира Набиуллина выступала вне стандартного цикла сообщений ЦБ в шестинедельном периоде подготовки решения по ключевой ставке), то это достаточно сильный сигнал.

Де-факто руководитель ЦБ заявила, что вероятность снижения ставки очень высока. При наличии только сегодняшних данных совет директоров Банка России, скорее всего, снизил бы ставку на 0,25 п. п. или — с меньшей вероятностью — на 0,5 п. п.

Заявление совета директоров ЦБ по итогам последнего заседания содержало лишь сообщение о готовности денежного регулятора снижать ставку «на одном из ближайших заседаний», но переход к нейтральной денежно-кредитной политике ранее конца года не ожидался — между тем слова Эльвиры Набиуллиной означают, что такой переход может произойти де-факто уже летом 2019 года.

Дмитрий Бутрин, Санкт-Петербург