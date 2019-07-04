Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драку в центре Москвы, и их двое сообщников Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий отправлены в колонию недалеко от Москвы.

«Все четверо фигурантов по этому уголовному делу сегодня отправлены из Бутырского СИЗО к месту отбытия наказания»,— сообщил глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков (цитата по ТАСС). Господин Цыганков не уточнил, в какую именно колонию этапированы осужденные.

Напомним, осенью 2018 года футболисты устроили драку в кафе в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам. Спортсменов признали виновными в хулиганстве и нанесении легкого вреда здоровью. По этому делу также проходили брат одного из футболистов Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. Они получили год и шесть месяцев и год и пять месяцев колонии соответственно. Именно такие сроки запрашивала прокуратура. 13 июня Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов и подтвердил сроки осужденным.

Как приговор оставили в силе — в материале “Ъ”.