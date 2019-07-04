В Смольном пообещали полностью достроить ЖК «Новая Скандинавия» в 2020 году

Строительство лота 5-2 ЖК «Новая Скандинавия» будет завершено в этом году, лота 8-3 — в 2020 году. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский, сообщает пресс-служба Смольного.

Меморандум о завершении шуваловского долгостроя руководитель ЗАО «БФА-Девелопмент» и конкурсный управляющий АО «Группа Прайм» подписали в четверг, 4 июля. По предварительным оценкам, компании придется инвестировать в проект не менее 400 млн рублей.

Напомним, готовность корпуса 5-2 на сегодняшний день составляет 85%. По словам исполнительного директора «БФА-Девелопмент» Александра Кретова, все необходимые документы с подрядчиком уже подписаны и активные работы начнутся в ближайшее время. Корпус 8-3 готов только на 55%, его строительство начнется примерно через полгода после завершения технического обследования здания и процедуры смены застройщика.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что новый застройщик ЖК «Новая Скандинавия» был определен в конце июня.