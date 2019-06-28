Жилой комплекс «Новая Скандинавия» достроит «БФА-Девелопмент»

Проблемный жилой комплекс «Новая Скандинавия» в Шувалово будет достроен с привлечением компании «БФА-Девелопмент». В настоящее время достигнута договоренность с застройщиком о завершении долгостроя.

Как сообщили в пресс-службе вице – губернатора Петербурга Николая Линченко, проводится техническое обследование корпусов комплекса. Активные работы на стройплощадке комплекса должны начаться в июле. Сроки завершения работ по жилой части корпуса 5-2 (готовность 85%) – ноябрь 2019 года. Сроки окончания строительства второго дома, построенного на 55% станут понятны после технического обследования зданий.

Напомним, ЖК «Новая Скандинавия» начинала строить в 1998 году компания «Петербургстрой-Сканска», затем проект был передан другой компании — ЗАО «Озерки», позднее переименованной в «Группу Прайм», которая обанкротилась в апреле 2018 года. Первая очередь комплекса была сдана в 2006 году, еще один корпус второй очереди — в 2017 году.