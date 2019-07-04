«Юрий Белойван отреагировал молча, закатил глаза»

Владелец сети ресторанов «Корчма “Тарас Бульба”» Юрий Белойван получил два года колонии общего режима. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов на 690 млн руб. Белойван был взят под стражу в зале суда. Подробности заседания рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Насколько неожиданным для Белойвана и его защиты стало это решение?

— По словам Александра Карабанова, это адвокат Юрия Белойвана, они рассчитывали на условный срок и считали, что именно такое решение и вынесет судья Юлия Сафина. Юрий Белойван пришел примерно к 11 часам в Басманный суд в сопровождении священника в черной рясе. Кто-то даже ему вслед сказал: «С богом». Но буквально через несколько минут судья заявила, что признает виновным Юрия Белойвана в восьми эпизодах неуплаты налогов в особо крупном размере, и приговорила к двум годам колонии общего режиме.

Юрий Белойван на это отреагировал молча, закатил глаза, посмотрел в потолок, но никак комментировать не стал. И судья не спрашивала, понятен ли ему приговор.

Через какое-то время двое конвойных полицейских надели на него наручники и вывели в коридор Басманного суда, откуда он отправился в следственный изолятор. В коридоре также на вопросы журналистов Юрий Белойван отвечать отказался.

— А что говорили его адвокаты?

— Александр Карабанов, заявил, что решение будет обжаловано. На это у защиты есть 10 дней. По словам Карабанова, приговор политизирован: налоговая инспекция давила на суд, и у нее была задача устроить показательную страшилку для остальных предпринимателей. Более того, защитник заявил, что государство ничем не рисковало. Если бы суд назначил Белойвану условный срок, поскольку ранее у предпринимателя было арестовано имущество, по словам защитника, его объема как раз хватило бы, чтобы покрыть сумму ущерба и сумму по гражданскому иску. В деле фигурировали 690 млн неуплаченных налогов, а с учетом пени и штрафов, начисленных за период с 2011 по 2014 годы, сумма гражданского иска от ФСН составляла примерно 1 млрд руб., но она, естественно, включала эти 690 млн. По словам защитников, Белойван ежемесячно погашал платежи и через какое-то время все претензии были бы сняты, просто потому, что бизнесмен смог бы за какой-то период все недоимки погасить.

Беседовала Наталья Жданова