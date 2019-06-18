Задолженность отсрочила приговор

Неожиданно завершилось заседание в Басманном суде Москвы, на котором планировалось вынести приговор по делу владельца сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана, обвиняемого в неуплате налогов на 650 млн руб. Председательствующая вместо оглашения решения возобновила судебное следствие. Причиной стало то обстоятельство, что суд не смог определить из предоставленных ему материалов, какую часть причиненного им ущерба подсудимый успел возместить.

То, что на назначенном на понедельник заседании Басманного суда приговор вопреки ожиданиям вынесен не будет, стало ясно из первой же фразы председательствующей Юлии Сафиной. «Оглашается постановление»,— сказала она, после чего сообщила, что возобновляет судебное разбирательство по уголовному делу Юрия Белойвана «с момента предоставления суду доказательств сторонами с целью изучения дополнительных материалов, характеризующих личность подсудимого, и новых документов по погашению задолженности».

После этого прокурор попросила отложить слушания, поскольку обвинению необходимо получить новые данные о погашении Юрием Белойваном задолженности перед ФНС. Адвокаты поддержали это предложение, заявив, что также готовы предоставить свежую информацию о порядке возмещения их доверителем недоимки. В итоге следующее заседание назначено на 27 июня.

Отметим, что накануне в Басманном суде прошли прения, в ходе которых обвинение просило признать ресторатора Белойвана виновным по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и приговорить его к двум годам колонии общего режима. По данным следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Юрий Белойван, являясь владельцем «Корчмы "Тарас Бульба"», ввел практику отказа от оплаты счетов банковскими картами и непробития кассовых чеков с целью снижения размера ежедневной выручки. Для этого ресторатором были привлечены так называемые ночные кассиры, которые после завершения работы заведений удаляли из памяти системы «Р-кипер» (система автоматизации предприятий общественного питания) наиболее дорогостоящие заказы за день, уменьшая сведения о количестве порций и их стоимости. После этого в памяти кассовых аппаратов фиксировались заниженные суммы выручки, которые и отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

В итоге недоимка, по версии следствия, составила не менее 650 млн руб. Кстати, больший срок гособвинитель запрашивать подсудимому не стала, поскольку тот признал вину, заключив досудебное соглашение с прокуратурой. Также прокуратура настаивала на погашении всей задолженности в течение трех, а не семи—десяти лет, как того просила защита.

В свою очередь, адвокаты выступили против запрошенного прокуратурой наказания, рекомендовав суду ограничиться штрафом или одобрить мировое соглашение по заявленному в суде ФНС иску, при этом сняв претензии к ресторатору. Адвокат Александр Карабанов, оппонируя гособвинению, обратил внимание судьи Сафиной на полное признание его подзащитным вины, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и престарелой матери. Адвокат также выразил недоумение в связи с c отказом прокуратуры дать согласие на длительную рассрочку погашения задолженности, усмотрев в этом не желание действовать в интересах государства, а «узкокорпоративные интересы». Результатом таких действий, отметил защитник, может стать разорение бизнеса Юрия Белойвана.

Сам ресторатор просил не назначать ему реальный срок, также напомнив о своей матери и детях.

Он также подчеркнул, что о возбуждении в отношении него уголовного дела узнал в 2017 году, «находясь на территории Соединенных Штатов», после чего «сразу же вылетел в Россию, чтобы помочь следствию в поисках истины». «С самого начала я признал вину и приходил на все судебные заседания»,— отметил ресторатор.

По итогам заседания адвокат Александр Карабанов сообщил, что согласен с возобновлением судебного следствия. «Говоря об изучении материалов, характеризующих личность подсудимого, суд имел в виду новые данные о погашении задолженности подзащитным,— рассказал адвокат.— Я говорил и говорю, что он готов погасить задолженность в полном объеме, так чтобы это было выгодно государству, бизнесу и сотрудникам».

Алексей Соковнин