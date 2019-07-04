«Нафтогаз Украины» готовится к полному прекращению транзита газа из России

«Нафтогаз Украины» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, сообщил его коммерческий директор Юрий Витренко на своей странице в Facebook. Компания не меняет свою позицию на трехсторонних переговорах, но продолжает приветствовать участие в них правительства и Еврокомиссии.

«Также замечу, что, к сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита газа через Украину не только в первом квартале 2020 года, но и после окончания 2019-го»,— написал господин Витренко.

По его словам, российские власти хотят лишить Украину дохода от транзита газа, поскольку пытаются наказать ее за европейский выбор и независимость.

«Мы будем использовать все возможности для сохранения транзита, но без потери реальной независимости Украины»,— добавил представитель «Нафтогаза Украины».

Напомним, контракты на транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. «Нафтогаз Украины» предлагает «Газпрому» вместо нового транзитного контракта заключить договор на своп газа. Тогда «Нафтогаз» покупал бы объемы газа, предназначенные для поставки в Европу, но восточной границе Украины и продавал его дороже на западной. Платой за транзит стала бы маржа сделок.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ”.

О стратегии «Газпрома» в отношении Украины — в интервью Алексея Миллера “Ъ”.