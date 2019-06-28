«На любой план B всегда найдется план Х»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на ежегодной пресс-конференции припугнул европейских потребителей газа, пообещав им «интересный Новый год» из-за истечения транзитного контракта с Украиной. Однако если «Северный поток-2» удастся построить до конца года, в наличии такой возможности господин Миллер уверен, «Газпром» сможет обеспечить своих потребителей в соответствии с контрактами. Глава «Газпрома» также пояснил, что масштабные кадровые перестановки текущего года были связаны с наличием «инерционных препятствий» к развитию компании, и пообещал продолжение изменений в ближайшее время.

Проблема украинского транзита предсказуемо стала центральной на ежегодной пресс-конференции руководства «Газпрома» после годового собрания акционеров. Глава компании Алексей Миллер пытался ответить на многочисленные вопросы о том, что будет с 1 января 2020 года, когда контракт с Украиной истечет. Он отметил, что зарубежными экспертами рассматриваются разные сценарии в зависимости от того, будут ли построены и в какой степени обходные газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Глава «Газпрома» подчеркнул, что эти эксперты не рассматривают сценарии того, что «Северный поток» будет введен вовремя к концу года, а также сценарий продления текущего транзитного контракта.

«Хочу подчеркнуть, что не рассматриваются и некоторые другие сценарии»,— зловещим голосом произнес глава «Газпрома», намекая, видимо, на возможность полного прекращения транзита через Украину при отсутствии построенного «Северного потока-2».

Что касается сроков ввода газопроводов, то Алексей Миллер выразил уверенность, что поставки газа по «Турецкому потоку» с 1 января 2020 года станут возможны не только в Турцию, но и через нее в Болгарию, Сербию и даже Венгрию. Говоря о «Северном потоке», он сообщил, что уложено 1482 км трубы в двухниточном исполнении, это 60,4% проекта, при этом его капитальные затраты профинансированы на 80%. Единственным препятствием для его завершения к концу года является позиция Дании, которая пока не дала разрешение на прокладку в своей экономической зоне в Балтийском море. Но, как сообщил Алексей Миллер, 28 июня гендиректор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг провел переговоры с датским регулятором, «диалог конструктивный, ждем результатов».

На вопрос, готов ли «Газпром» заменить контракт на транзит газовым свопом (с таким предложением выступил в Facebook коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко; см. “Ъ” от 19 июня), Алексей Миллер заметил, что в «Газпроме» не рассматривают это предложение всерьез. Он также добавил, что в «Нафтогазе» много говорили о наличии плана B на случай прекращения транзита российского газа. «На любой план B всегда найдется план Х»,— заметил господин Миллер.

В целом, говоря об ожиданиях того, что произойдет 1 января 2020 года, топ-менеджер после некоторой паузы сказал, что «это Новый год, значит, будет весело». При этом он подчеркнул, что если «Северный поток» будет введен до конца года, то в сочетании с планами «Газпрома» закачать не менее 11,4 млрд кубометров хранилища в Европе это позволит компании выполнить обязательства перед клиентами.

В завершение пресс-конференции, отвечая на вопрос “Ъ”, Алексей Миллер пообещал продолжение масштабных кадровых перестановок в компании (см. “Ъ” от 26 февраля). Смену ряда ключевых зампредов и членов правления он объяснил курсом на преодоление «инерционных препятствий» в развитии компании.

Юрий Барсуков, Санкт-Петербург