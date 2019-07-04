Путин заявил о желании договориться с США о контроле над вооружениями

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по контролю над вооружениями. «У России есть политическая воля для такой работы, дело — за США»,— отметил глава государства в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его словам, крах международной системы безопасности начался с выхода США из договора о противоракетной обороне.

Президент добавил, что речь не идет о противостоянии с Вашингтоном. «Сравните, сколько Россия тратит на оборону — около $48 млрд — и каков военный бюджет США — более $700 млрд. Где же тут гонка вооружений? Мы не собираемся участвовать в гонке, но мы должны обеспечить свою безопасность»,— сказал Владимир Путин. Разработка нового оружия началась по этой причине.

По словам главы государства, перспективы взаимодействия с США по контролю над вооружениями пока остаются «туманными».

Напомним, 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соглашение запрещало производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км. Вашингтон обвинял Москву в нарушении договора из-за ракеты 9М729, которая, по мнению американской стороны, должна быть уничтожена. Россия заявила, что дальность ее полета не превышает 500 км, и условия соглашения не нарушались.

В феврале США заявили, что временно прекращаются участие в ДРСМД. С этого момента начался 6-месячный переходный период, в течение которого можно было решить разногласия по договору. Россия также объявила о приостановке участия в ДРСМД.

Подробнее о разногласиях вокруг ДРСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».