Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. На прошлой неделе закон единогласно поддержали сенаторы Совета федерации.

2 февраля США приостановили участие в Договоре о РСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, договор нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Президент России Владимир Путин в ответ предупредил, что РФ примет зеркальные меры, и позже объявил, что Москва приостановила выполнение Договора о РСМД.

Подробнее о судьбе Договора о РСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».