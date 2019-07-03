Смольный планирует заработать на приватизации городского имущества более 6 млрд рублей

В 2019 году на приватизации городского имущества власти Петербурга планирует заработать более 6 млрд рублей. Об этом на круглом столе с участием экспертов в оценке недвижимости и предпринимателей заявил председатель комитета имущественных отношений Смольного Валерий Калугин. По его словам, с начала года городу уже удалось выручить 1,7 млрд руб.: из них 1,5 млрд руб. пришлось на целевую приватизацию, а 200 млн руб.— на приватизацию по результатам торгов.

В июле КИО проведет электронные торги по продаже 18 объектов. Планируемая сумма дохода от объявленных торгов — 160,2 млн руб. В работе же находятся еще 1,5 тыс. жилых и нежилых объектов, подлежащих продаже или сдаче в аренду частным организациям.

«Пока политика Смольного в отношении приватизации такова: мы оставляем городу социальные объекты и те, что приносят стабильные арендные платежи,— сообщил господин Калугин. — От дешевых объектов, на аренде которых правительство не зарабатывает, мы будем избавляться. Но в планах продавать и более дорогие объекты — к примеру, дворцы городу не особенно нужны, как и заброшенные здания в Адмиралтейском районе, из которых бизнес вполне может сделать гостиницы».

Напомним, с 1 июня этого года торги государственным и муниципальным имуществом проходят только в электронной форме. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении 19 марта. Таким образом, предстоящие торги — первые в истории города электронные торги на право аренды в отношении городских объектов нежилого фонда. Аукционы пройдут на электронной площадке АО «Российский аукционный дом».

Анжела Патракова