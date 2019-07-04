Порошенко призвал украинцев выйти на акции протеста против отмены закона о люстрации

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона «Об очищении власти» (закон о люстрации). «В руках судей Конституционного суда — возможное решение о возвращении к власти людей, которые пять лет ненавидели Революцию достоинства и которые все пять лет мечтали о реванше»,— написал политик в Facebook.

Закон о люстрации был принят Верховной радой 16 сентября 2014 года, вступил в силу 16 октября. Согласно ему, объектами люстрации являются все государственные служащие, а также сотрудники органов местного самоуправления, которые занимали посты в период пребывания у власти четвертого президента Виктора Януковича. Администрация нового президента Украины Владимира Зеленского считает закон о люстрации противоречащим конституции.

Акция пройдет в четверг, 4 июля, перед зданием Конституционного суда в Киеве. В этот день КС будет рассматривать представление группы депутатов, которые просят признать неконституционным закон о люстрации.