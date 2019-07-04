Трамп посоветовал Ирану «быть аккуратнее с угрозами»

Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран быть осторожнее с угрозами о повышении лимита низкообогащенного урана. «По словам Хасана Роухани, если не будет новой ядерной сделки, они будут обогащать уран "до такого уровня, до которого захотят". Поаккуратней с такими угрозами, Иран. Они вам еще могут аукнуться так, как никому раньше!»,— написал господин Трамп в Twitter.

Iran has just issued a New Warning. Rouhani says that they will Enrich Uranium to “any amount we want” if there is no new Nuclear Deal. Be careful with the threats, Iran. They can come back to bite you like nobody has been bitten before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2019 г.

О сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Тегеран предупредил еще 8 мая. В среду, 3 июня, президент страны Хасан Роухани заявил, что Иран готов к реализации второй части угроз: поднять уровень обогащения урана выше 3,67% и пересмотреть обязательства по реактору в Араке. Тегеран также призвал Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки.

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В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».