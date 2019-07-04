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Трамп посоветовал Ирану «быть аккуратнее с угрозами»

Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран быть осторожнее с угрозами о повышении лимита низкообогащенного урана. «По словам Хасана Роухани, если не будет новой ядерной сделки, они будут обогащать уран "до такого уровня, до которого захотят". Поаккуратней с такими угрозами, Иран. Они вам еще могут аукнуться так, как никому раньше!»,— написал господин Трамп в Twitter.

О сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Тегеран предупредил еще 8 мая. В среду, 3 июня, президент страны Хасан Роухани заявил, что Иран готов к реализации второй части угроз: поднять уровень обогащения урана выше 3,67% и пересмотреть обязательства по реактору в Араке. Тегеран также призвал Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки.

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».

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