Торговля не для бедных

Международная финансовая помощь бедным странам на развитие торговли способствует экономической диверсификации и расширяет возможности маргинализированных групп общества, но прогресс остается географически неоднородным, говорится в совместном докладе ВТО и ОЭСР, посвященном инициативе «Помощь в интересах торговли». Из $860 млрд прямого финансирования и льготных кредитов программы наименее развитым странам досталось лишь 10%: в ВТО признают, что помощь без институциональных реформ будет малоэффективна.

Задачей инициативы «Помощь в интересах торговли», запущенной ВТО в 2006 году, является интеграция наименее развитых стран в мировую экономику, чтобы способствовать их экономическому росту и устойчивому развитию. Данные доклада получены в результате опроса 88 развивающихся стран—участниц программы (в том числе 38 наименее развитых), а также 35 стран-доноров и пятерых участников сотрудничества «Юг—Юг». За 11 лет реализации инициативы доноры выделили $409 млрд прямой помощи и $346 млрд льготных кредитов на развитие торговли, в 2017 году по обоим каналам было распределено еще почти $100 млрд. $9 млрд составила помощь по линии «Юг—Юг», $100 млн выделили частные фонды. Всего профинансировано 178,1 тыс. проектов (в среднем $2,25 млн на каждый). Азиатские страны получили $154,9 млрд, Африка — $146,2 млрд. $5,7 млрд пошло на создание стратегий развития торговли и торговые переговоры, $91,6 млрд — на развитие энергетики, $125,4 млрд — на инфраструктуру, $180 млрд — на поддержку частного сектора и $180 млн — на компенсацию издержек от либерализации торговли.

Международная помощь позволяет развивающимся странам повысить конкурентоспособность, расширить и диверсифицировать торговлю, привлечь инвестиции и создать новые рабочие места, заявляют в ОЭСР и ВТО. Каждый инвестированный в программу $1 принес $8 роста экспорта в развивающихся странах и почти $20 — в наименее развитых. 47 реципиентов программы (53%, в основном страны Африки) заявили об успехах в диверсификации их экономик, что подтверждается их внешнеторговой статистикой. Однако результаты сильно зависят от вида интервенции, сектора, куда направляются средства, уровня доходов и географического расположения страны—получателя помощи. Кроме того, при фокусировке исключительно на создании благоприятной среды часто игнорируется тот факт, что малые и микропредприятия часто просто не могут воспользоваться новыми рыночными преимуществами. Женщины и молодежь также часто страдают от отсутствия ресурсов и дискриминации — поэтому регулирование и инвестиции необходимо более явно направить на их поддержку, отмечается в докладе.

Целевая помощь, вне зависимости от качества конкретной программы, едва ли будет способствовать устойчивому росту бедных стран, если она не будет сопровождаться институциональными реформами, признают в ВТО и ОЭСР. Вероятно, этим отчасти объясняется и неравномерность в распределении средств: большая их часть досталась странам со средне-высокими (54%) и средне-низкими (38%) доходами, а на наименее развитые и бедные страны пришлось лишь 10%, что не позволяет считать программу эффективным средством борьбы с бедностью. С 1971 года, когда была введена эта классификация, лишь пять стран смогли выйти из категории наименее развитых, еще две — Вануату и Ангола, как ожидается, преодолеют этот барьер в 2020–2021 годах, 10 демонстрируют прогресс по некоторым направлениям, однако большинство — 35 стран — так никуда и не продвинулись.

Надежда Краснушкина