У искусственного интеллекта нашли кредитные риски

Использование технологий интернета вещей и цифровизация становятся все популярнее, хотя лишь немногие компании внедряют их в полном объеме, говорится в отчете Moody’s о рисках конкуренции в применении искусственного интеллекта (ИИ). В основе новой производственной революции будет обмен данными, что размывает границы между производственными компаниями и разработчиками ИТ-решений и повышает конкуренцию между ними, указывают в агентстве. Объем участвующих в передаче данных устройств будет быстро расти, а облачное программирование позволяет создавать «цифровых двойников» производственных процессов — это позволяет вносить изменения еще на стадии дизайна и резко сократить издержки на разработку продуктов, а также предотвращать поломки.

Однако такие изменения требуют масштабных инвестиций, которые могут привести к снижению ликвидности и потенциально несут в себе высокие риски в случае выбора неверной стратегии, указывают в Moody’s. К тому же гонка за лучшие решения в этой области может стать угрозой кредитоспособности инвесторов из-за вложений в дорогостоящие активы. Отметим, в РФ за разработку стратегии по развитию искусственного интеллекта отвечает Сбербанк, на федеральный проект по этому направлению за шесть лет будет направлено 90 млрд руб. Возможный вклад в ускорение ВВП только от внедрения технологий искусственного интеллекта вице-премьер Максим Акимов ранее оценивал в 1,1–2% ежегодно.

Пока лишь небольшое количество компаний в мире применяют цифровой инструментарий в полном объеме, ссылаясь на непредсказуемость возврата от инвестиций — отдача в виде роста выручки может растянуться на несколько лет, тогда как традиционные сегменты бизнеса также требуют поддержания вложений, говорится в отчете. Компании отмечают проблемы с внедрением технологий и с информационной безопасностью. В основном цифровизация затрагивает стадии дизайна и разработки продукта, в меньшей степени — процессы физического производства. По данным Moody’s, Siemens на данный момент является единственной корпорацией, в полной мере внедрившей технологии интернета вещей, и может занять существенную долю рынка решений в будущем. Другими крупными игроками могут стать PTC и GE, прогнозируют в агентстве.

Татьяна Едовина