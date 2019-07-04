Краже установили твердую цену

Пресненский райсуд Москвы арестовал на два месяца нескольких сотрудников ОМВД района Митино, а также предпринимателя и адвоката «Московского юридического центра». Им инкриминируется получение крупной взятки от фигуранта уголовного дела о краже, которому полицейские и их предполагаемые сообщники пообещали прекратить его уголовное преследование.

Как стало известно “Ъ”, эта история началась с того, что в начале июня нынешнего года следователь следственного отдела ОМВД «Митино» Максим Родионов возбудил уголовное дело в отношении некоего Романова, подозреваемого в хищении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Как было установлено в ходе предварительного расследования, руководитель следственного отдела Евгений Щеглов, в то время временно исполнявший обязанности ушедшего в отпуск замначальника ОМВД, договорился со своим подчиненным Родионовым припугнуть подозреваемого в краже с тем, чтобы получить от него деньги. К осуществлению этого замысла, по материалам дела, майор Щеглов привлек и своего знакомого адвоката из коллегии «Московский юридический центр» Даниила Филатова, который как раз и защищал господина Романова. Помимо них майор Щеглов, по данным следствия, вовлек в свою аферу также оперуполномоченного уголовного розыска Павла Ильина и предпринимателя Балагуру оглы Дадашова.

9 июня этого года, когда подозреваемый Романов был в очередной раз вызван для дачи показаний, полицейские вместе с адвокатом предложили ему заплатить им 6 млн руб. за прекращение его уголовного преследования. А в случае отказа полицейские пообещали подозреваемому, что надолго его «закроют». Господин Романов на выдвинутые требования согласился и, по материалам дела, на следующий день передал предпринимателю Дадашову, следователю Родионову и оперуполномоченному Ильину первый транш в размере 2 млн руб. на территории конноспортивного клуба «Отрада», расположенного в Красногорском районе Московской области. После этого все дальнейшие переговоры о передаче денег, по версии следствия, господин Щеглов поручил адвокату Филатову. Однако господин Романов не торопился расставаться с деньгами. В результате в конце июня в квартиру к Романову с обыском приехали полицейские во главе с майором Евгением Щегловым. На этот раз подозреваемого не пришлось долго уговаривать, прибегая к угрозам: имевшиеся у него при себе 800 тыс. руб. он сам отдал сразу же, видимо, понимая серьезность их намерений.

Однако, несмотря на передачу полицейским денег, господин Романов не увидел каких-либо изменений в свою пользу в расследуемом в отношении него уголовном деле. Почувствовав неладное, подозреваемый обратился с заявлением о вымогательстве у него взятки в управление собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД по Москве. Оперативники управления установили наблюдение за всеми предполагаемыми участниками истории со взяткой.

Тем временем митинские полицейские и адвокат продолжали требовать от господина Романова по телефону и при личных встречах заплатить еще 2,3 млн руб. Последняя встреча, на которую приехали фигурант уголовного дела Романов и адвокат Филатов, состоялась 1 июля на улице Бахрушина в Москве. В руках подозреваемого в краже был пакет с 10 тыс. руб. и муляжом, изображающим более 2 млн руб. При передаче свертка адвокату, которая проходила под контролем оперативников УСБ, последнего задержали. А на следующий день взяли и всех остальных предполагаемых участников вымогательства денег. 2 июля ГСУ Следственного комитета России по Москве возбудило в отношении них уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а днем позже следствие обратилось с ходатайствами об их аресте в Пресненский райсуд столицы.

В суде свою вину не признал только врио замначальника ОМВД «Митино» Евгений Щеглов, остальные фигуранты, по некоторым данным, сотрудничают со следствием и дали показания против майора Щеглова. Как бы то ни было, суд арестовал всех предполагаемых участников вымогательства взятки до 2 сентября.

Юрий Сенаторов