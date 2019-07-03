Путин подписал указ о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии мер по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, жертвами которых стали не менее 20 человек. В ходе сегодняшнего совещания с членами правительством глава государства обсудил ситуацию в затопленном регионе.

«После нашего совещания в Братске вышел перечень моих поручений <…> Сегодня они все оформлены в указ президента»,— сообщил глава государства на совещании с членами правительства, одной из тем которых стало ЧП в Иркутской области.

По состоянию на 3 июля в трех районах Иркутской области остаются подтопленными 31 населенный пункт, более 3,4 тыс. жилых домов, в которых проживает свыше 8 тыс. человек, в том числе 1,8 тыс. детей, привел статистику глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе совещания.

По словам присутствовавшего на совещании с президентом вице-премьера Виталия Мутко, более 3,5 тыс. домов в области полностью уничтожены. В ближайшие дни специально созданная комиссия должна выработать план по восстановлению жилья в регионе. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что опыт господина Мутко по строительству олимпийских объектов должен помочь последнему в работе по ликвидации последствий паводков.

Также в ходе совещания президенту доложили о первых выплатах пострадавшим. По словам господина Зиничева, в рамках выделенных правительством денежных средств первоочередную материальную помощь по 10 тыс. руб. получили 8647 человек.

Начавшее 25 июня в результате разлива притоков Ангары наводнение пошло на убыль. По данным МЧС, уровень воды в реке Ия, подъем которой вызвал паводок в городе Тулун в Иркутской области, опустился ниже критической отметки в 7 метров. Более 200 человек были госпитализированы. От последствий паводка пострадали не менее 33 тыс. человек. Прокуратура области намерена привлечь к административной ответственности мэров пострадавших городов за плохое информирование населения о наводнении.

Подробнее о причинах самого разрушительного за последние 20 лет стихийного бедствия в регионе читайте в материале “Ъ” «Стихийное бедствие вызвали три циклона».