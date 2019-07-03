Число погибших при паводках в Иркутской области достигло 20

Количество погибших в результате паводков в Иркутской области выросло до 20 человек, сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации ЧС регионального управления МЧС. Вице-премьер Виталий Мутко на совещании по ликвидации ЧП поручил создать рабочую группу по восстановлению инфраструктуры в области.

Группу возглавит первый замглавы Минстроя Леонид Ставицкий. В группу войдут другие представители Минстроя, а также Минздрава, Минэнерго, Минкомсвязи, Минпросвещения, Минсвязи, Минприроды, Минспорта, Минкульта.

«Леонид Ставицкий сегодня (3 июля.— “Ъ”) выедет на место ЧП и возглавит рабочую группу. Нам необходимо последовательно решать проблемы, проводить необходимую работу»,— сказал господин Мутко.

В результате паводка, начавшегося 25 июня, уже пострадало 83 населенных пункта. В Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тыс. жилых дома.

Подробности — в публикации “Ъ” «Три циклона качнули Восточную Сибирь».